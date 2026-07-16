SpaceX hat die größte Rakete der Welt auf die Startrampe gebracht

SpaceX, das von Elon Musk gegründete Unternehmen, hat die letzten Vorbereitungen für den nächsten Flug von Starship, dem leistungsstärksten Raketensystem in der Geschichte der Weltraumforschung, abgeschlossen. Auf dem Weltraumbahnhof Starbase in Texas wurden das Raumschiff Ship 40 und der Booster 20 zusammengefügt und in die Startposition gebracht. Es wird erwartet, dass dieser 13. Flug einen neuen Meilenstein in der Entwicklung der Weltraumtechnologie darstellt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Laut NASASpaceflight erfolgte die Montage der riesigen Rakete mithilfe der mechanischen „Arme“ eines speziellen Turms namens Mechazilla. Diese Technologie ist nicht nur für die Montage der Rakete konzipiert, sondern soll sie in Zukunft auch in der Luft auffangen können, was die Führungsposition von SpaceX bei wiederverwendbaren Systemen unterstreicht.

Technische Updates und Tests

Der für diese Mission vorbereitete Super Heavy Booster 20 hat am 10. Juli erfolgreich einen statischen Test aller 33 Raptor-Triebwerke bestanden. Das Raumschiff Ship 40 absolvierte seinerseits einen 60-sekündigen Testlauf seiner 6 Triebwerke. Dieses Schiff ist das zweite Exemplar der V3-Modifikation und zeichnet sich durch größere Treibstofftanks und verbesserte Triebwerke gegenüber seinen Vorgängern aus.

Dem Flugplan zufolge öffnet sich ein 90-minütiges Startfenster am 16. Juli um 17:45 Uhr Ortszeit. Nach usbekischer Zeit fällt dieses Ereignis auf den Morgen des 17. Juli. Experten haben sich zum Ziel gesetzt, während dieses Fluges mehrere komplexe Aufgaben zu erfüllen:

Erfolgreiche Trennung der Raketenstufen;

Wiederzündung der Triebwerke von Ship 40 im Weltraum;

Aussetzen der Nutzlast (Starlink-Satelliten);

Sanfte Landung von Schiff und Booster im vorgesehenen Bereich.

Es wurde bekannt gegeben, dass das Schiff Satelliten der neuen Generation vom Typ Starlink V3 an Bord haben wird. Diese Geräte werden jedoch nicht im Orbit verbleiben. Sie werden sich zusammen mit Starship auf einer suborbitalen Flugbahn bewegen und sollen am Ende der Mission in der Atmosphäre verglühen. Diese Methode ermöglicht es, neue Systeme unter realer Belastung zu testen.

Dieses Ereignis ist auch für Weltraumbegeisterte in Usbekistan von großer Bedeutung, da der Erfolg des Starship-Projekts die zukünftigen Kosten für Satellitenkommunikation senken und die globale Internetabdeckung direkt beeinflussen wird. Mit diesem Flug legt SpaceX weiterhin den Grundstein für Mars- und Mondmissionen.