Bellinghams schmerzhafte Botschaft: „Verzeiht uns“

England konnte dem Druck Argentiniens nur wenige Minuten vor dem Einzug ins Finale der WM 2026 nicht standhalten. Nach der bitteren Niederlage Jude Bellingham wandte sich an die Fans und entschuldigte sich dafür, dass das Team erneut in der entscheidenden Phase gescheitert ist.

„Es bricht mir das Herz“

Bellingham verbarg seine Emotionen nach dem Halbfinale gegen Argentinien nicht. Er betonte, dass er sich unbedingt als Teil der Generation sehen wollte, die England ins WM-Finale führt.

„Es bricht mir das Herz, dass ich mich erneut bei den Fans für eine erfolglose Leistung entschuldigen muss. Verzeiht uns“, so seine Worte, wie von Fabrizio Romano berichtet.

Diese kurze Botschaft zeigt, wie schwer die Niederlage für die englischen Spieler wiegt. Das Team war so nah am Finale, doch die letzten Minuten änderten alle Pläne.

England ging in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht halten

In der 55. Minute des Halbfinales brachte Anthony Gordon England in Führung. Die Mannschaft von Thomas Tuchel hielt lange dagegen, doch Argentinien übte am Ende großen Druck aus.

Enzo Fernández glich in der 85. Minute aus. In der Nachspielzeit erzielte Lautaro Martínez den Siegtreffer und brachte Argentinien ins Finale. Lionel Messi lieferte die Vorlagen für beide Tore.

Wichtige Ereignisse Minute Tor für England 55 Ausgleich Argentinien 85 Siegtreffer 90+2 Endstand England — Argentinien 1:2

Bellingham konnte keinen entscheidenden Einfluss nehmen

Obwohl der englische Mittelfeldspieler das komplette Spiel absolvierte, konnte er weder ein Tor noch eine Vorlage beisteuern.

In den letzten Minuten, als Argentinien den Druck erhöhte, hatte England Schwierigkeiten, den Ball im Zentrum zu kontrollieren. Bellingham und seine Teamkollegen mussten sich mehr auf die Defensive konzentrieren, anstatt den Angriff fortzusetzen.

Tuchel übernahm nach der Niederlage ebenfalls die Verantwortung für die taktischen Entscheidungen. Er gab zu, dass das Team sehr nah am Finale war, Argentinien aber am Ende die volle Kontrolle über das Spiel übernahm.

Ist eine Entschuldigung bei den Fans nötig?

Bellinghams Botschaft zeugt von großem Verantwortungsbewusstsein. England erreichte jedoch das Halbfinale und führte lange gegen den amtierenden Weltmeister.

Aus diesem Grund argumentieren einige Fans in den sozialen Medien, dass sich die Spieler nicht entschuldigen müssten. Auch in den Diskussionen auf der BBC Match of the Day-Seite sprachen viele Bellingham und dem Team ihre Unterstützung aus.

Doch für den Spieler selbst wurde das Ergebnis anders wahrgenommen: Das Hauptziel war nicht nur das Erreichen des Halbfinales, sondern der Gewinn des Pokals für England.

Das Turnier ist für England noch nicht vorbei

Die Mannschaft von Thomas Tuchel spielt nun gegen Frankreich um den dritten Platz. Argentinien kämpft im Finale gegen Spanien um den Titel.

Die Bronzemedaille kann den Schmerz des Halbfinales nicht vollständig lindern. Aber England hat noch die Chance, das Turnier mit einem Sieg zu beenden und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Bellinghams Traum ist nicht zu Ende

Jude Bellingham war einer der wichtigsten Anführer Englands bei dieser WM. Im Halbfinale entglitt ihm der erhoffte Finaleinzug.

Seine Worte an die Fans „Verzeiht uns“ zeigen den Schmerz der Niederlage. Doch der 23-Jährige hat noch viele große Turniere und neue Chancen vor sich.

Glauben Sie, dass sich die englischen Spieler nach dem Erreichen des Halbfinales bei den Fans entschuldigen mussten?