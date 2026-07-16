Wortgefecht zwischen Jude Bellingham und Lionel Messi: Was sagte der englische Star?

Das intensive WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien blieb nicht nur wegen der Tore, sondern auch wegen der emotionalen Duelle im Mittelfeld in Erinnerung. Ein Wortgefecht zwischen dem englischen Mittelfeldspieler Jude Bellingham und dem legendären Lionel Messi erregte viel Aufmerksamkeit. Nach dem Vorfall klärte Bellingham die Situation auf und erzählte, was in diesen Momenten tatsächlich geschah. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Eine Schiedsrichterentscheidung in der ersten Halbzeit des Spiels, das mit einem 2:1-Sieg für Argentinien endete, sorgte für Diskussionen. Nach der Entscheidung zugunsten der Südamerikaner gerieten Bellingham und Messi aneinander. Laut Goal.com sorgte diese Situation in den sozialen Medien für viel Aufsehen, doch der junge Mittelfeldspieler betrachtet dies als Teil des Spiels.

Emotionen auf dem Platz und Interaktion

Laut Bellingham basierte das Gespräch zwischen ihm und Messi ausschließlich auf Spielszenen und enthielt keine persönliche Feindseligkeit. "Ein Gespräch mit Messi? Wir haben eigentlich über ein Foul gestritten. Es war nichts Ernstes. Ich bin sicher, jeder wird das aufbauschen, aber da ist nichts dran", erklärte Bellingham in einem Interview mit AS.

Der englische Spieler enthüllte die Details des Streits: "Ich sagte, dass es zuvor ein Foul gab, und er fragte: 'Was ist mit dem Foul an mir?' Ich antwortete ihm: 'Du bist stark genug, um das wegzustecken.' Es ist einfach Teil eines Spiels auf hohem Niveau."

Die Niederlage schmerzt, aber gegen Messi zu spielen ist eine Ehre

Obwohl es auf dem Platz zu spannungsgeladenen Momenten kam, äußerte sich Bellingham nach dem Spiel warmherzig über Lionel Messi. Er betonte, dass er es trotz des Schmerzes der Niederlage als große Ehre empfinde, gegen einen der größten Fußballer der Geschichte zu spielen. Für ihn war es ein schwerer Schlag, dass die englische Nationalmannschaft ein weiteres großes Turnier ohne Titel verlässt.

"Natürlich bin ich auf der Verliererseite und das ist sehr schmerzhaft. Aber gegen einen der Besten zu spielen, ist ein Privileg. Ich wollte unbedingt Teil des Teams sein, das mit England endlich Erfolg hat. Es ist sehr schwer, den Fans die Dinge zu wiederholen, die sie seit Jahren hören. Dafür entschuldige ich mich bei ihnen", fügte der Fußballer hinzu.

Dieses Spiel hat Englands lang ersehnten Traum von einer internationalen Meisterschaft erneut verschoben. Für junge Stars wie Jude Bellingham soll diese Erfahrung das Fundament für zukünftige Siege bilden. Argentinien unter der Führung von Messi setzte seinen Siegeszug fort und wurde zum Hauptprotagonisten des Turniers.