WM-Finale 2026: Wie stehen die Chancen im Duell zwischen Argentinien und Spanien?

Im entscheidenden Finale der Weltmeisterschaft werden Fußballfans Zeugen eines echten Klassikers. Auf der einen Seite — der amtierende Weltmeister, angeführt von Lionel Messi , ein erfahrenes und kampfstarkes Argentinien, und auf der anderen Seite — der aktuelle König Europas, der mit Stars einer neuen Generation glänzt, Spanien.

Wie bewerten Analysten und Wettbüros die Chancen vor diesem Aufeinandertreffen? Lassen Sie uns die Stärken beider Teams analysieren und klären, wer der Favorit ist.

Argentinien: Der „Messi-Faktor“ und die Final-Mentalität

Argentiniens Hauptvorteil ist ihre Siegermentalität und der interne Zusammenhalt. Unter der Leitung von Lionel Scaloni hat die Mannschaft gelernt, wie man Endspiele gewinnt.

Mentale Stärke: Wie das Team im Halbfinale gegen England zeigte, bricht es auch in schwierigen Situationen nicht zusammen und kämpft bis zur letzten Sekunde.

Messis Weltklasse-Form: Mit 8 Toren und 4 Vorlagen bei der WM 2026 spielt Leo eines der besten Turniere seiner Karriere. Ihn zu stoppen, wird für die spanische Defensive zweifellos Kopfzerbrechen bereiten.

Ausgewogener Kader: Spieler wie Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister und Rodrigo De Paul schaffen im Mittelfeld und Angriff ideale Bedingungen für Messi.

Spanien: Schnelligkeit, Jugend und systematischer Fußball

Die spanische Nationalmannschaft ist derzeit das spielstärkste und unterhaltsamste Team dieser WM. Das System von Luis de la Fuente konnte individuelle Klasse und mannschaftliche Geschlossenheit perfekt vereinen.

Schnelle Außen: Die rasanten Vorstöße von Lamine Yamal und Nico Williams auf den Flügeln stellen eine ernsthafte Gefahr für die relativ langsameren Verteidiger Argentiniens (z. B. Otamendi oder Tagliafico) dar.

Kontrolle im Mittelfeld: Die von Rodri angeführte Mittelfeldreihe übernimmt mühelos die Ballkontrolle. Das könnte Argentinien dazu zwingen, viel ohne Ball zu laufen und zu ermüden.

Kaderbreite: Spanien verfügt über mehr Akteure, die von der Bank kommen und das Spiel entscheiden können.

Vergleichende Analyse beider Teams vor dem Finale

Indikatoren Argentinien Spanien Haupttaktik Flexibles 4-4-2 oder 4-3-3 (Freiheit für Messi) Schnelles 4-3-3 (Fokus auf Flügelangriffe) Größte Stärke des Teams Finalerfahrung und starke Mentalität Hohes Tempo, Dribbling und technische Überlegenheit Potenzielle Schwachstelle Geschwindigkeit der Verteidiger (gegen junge Gegner) Mangelnde Erfahrung in Endspielen Top-Stars Lionel Messi, Lautaro Martínez Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams

Prognosen von Buchmachern und Experten: Wer ist der Favorit?

Laut Expertenmeinungen gibt es im Finale keinen absoluten Favoriten. Die Chancen stehen fast gleich — 50/50 oder mit einem sehr knappen Vorteil von 51/49 zugunsten von Spanien.

Fazit der Experten: Spanien wirkt bei Spieltempo, körperlicher Verfassung und kollektivem Pressing wie der Favorit. Aber Argentinien hat Messi, der Endspiele mit einer einzigen Aktion entscheiden kann. Sollte das Spiel ausgeglichen bleiben und in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gehen, steigen Argentiniens Chancen aufgrund ihrer mentalen Stärke und Erfahrung massiv an.

Wie auch immer es ausgeht, uns erwartet eines der intensivsten und unvergesslichsten Finals der Fußballgeschichte des 21. Jahrhunderts!