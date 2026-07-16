Juventus beginnt Verhandlungen über den Transfer von Tottenham-Stürmer Richarlison

Juventus Turin zeigt ernsthaftes Interesse an Tottenham-Stürmer Richarlison, um die Offensive in der Sommer-Transferperiode zu verstärken. Der Brasilianer wird von der Führung des Turiner Klubs als eine der Hauptoptionen angesehen, um die Probleme im Angriff zu lösen. Wie die La Gazzetta dello Sport berichtet, haben die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen über mehrere Spieler bereits begonnen, wie Goal.com berichtet. berichtet .

Als Hauptkatalysator für diese Transferbemühungen gilt die gute Beziehung zwischen Juventus-Geschäftsführer Giovanni Carnevali und Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi. Die beiden Experten, die bereits früher gemeinsam bei Sassuolo arbeiteten, stehen in ständigem Kontakt. Obwohl sich die ersten Gespräche um andere Spieler drehten, ist die Option Richarlison in den letzten Tagen in den Vordergrund gerückt.

Richarlisons aktueller Vertrag bei Tottenham läuft bis Juni 2027. Die Führung des Londoner Klubs hat jedoch nicht die Absicht, den Vertrag zu verlängern, und ist daher bereit, den Spieler bis Ende August zu verkaufen. Laut Goal.com könnte eine Summe von etwa 20 bis 25 Millionen Euro ausreichen, um den Wechsel des brasilianischen Stürmers zum Turiner Klub zu vollziehen.

Prioritäten für den Angriff

Obwohl Richarlison im Interesse von Juventus steht, gilt er derzeit als „Plan B“. Das Hauptziel der Turiner bleibt Paris Saint-Germain-Stürmer Randal Kolo Muani. Die Verhandlungen mit dem Pariser Klub gestalten sich jedoch schwierig. Während Juventus 40 Millionen Euro bietet, fordert PSG mindestens 50 Millionen Euro für seinen Spieler.

Sollte der Transfer von Kolo Muani nicht zustande kommen, wird Juventus sein Augenmerk auf Richarlison richten. Auf der Shortlist des Klubs stehen außerdem Atlético Madrid-Stürmer Alexander Sorloth und Folarin Balogun von der AS Monaco. Richarlisons Fähigkeit, auf jeder Position im Angriff zu spielen, macht ihn zu einem attraktiven Kandidaten für die Turiner.

Auch die Torwartfrage steht auf der Agenda

Während der Gespräche diskutierten die Parteien auch das Thema Tottenham-Torhüter Guglielmo Vicario. Nach der Ankunft von Martin Dubravka beim Londoner Klub könnte Vicario seinen Stammplatz verlieren. Juventus beabsichtigt, den italienischen Torhüter zurück in die Serie A zu holen und sieht ihn als zukünftige Nummer eins des Teams.

Gleichzeitig hat Juventus die Option auf Weltmeister Emiliano Martínez noch nicht aufgegeben. Während Aston Villa 12 Millionen Euro für seinen Torhüter fordert, bietet der Turiner Klub derzeit 6,5 Millionen Euro. Es heißt, dass der argentinische Torhüter einer Fortsetzung seiner Karriere in Italien nicht abgeneigt wäre.