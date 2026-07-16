Barcelona verstärkt den Angriff: Karim Adeyemi absolviert Medizincheck

Der spanische Klub Barcelona steht kurz vor dem Abschluss eines weiteren großen Deals im Sommertransferfenster. Der deutsche Nationalspieler und Stürmer von Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, durchläuft derzeit alle notwendigen Verfahren, um sich den Katalanen anzuschließen. Dieser Transfer wird als wichtiger Schritt zur Stärkung des Offensivpotenzials der Mannschaft angesehen. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht von Mundo Deportivo ist der 24-jährige Fußballer am Mittwoch in Barcelona eingetroffen und hat sich im Hospital de Barcelona einer medizinischen Untersuchung unterzogen. Nach den etwa zweistündigen Tests begab sich der Spieler in sein Hotel, um auf die Fertigstellung der offiziellen Dokumente durch den Verein zu warten.

Transferdetails und finanzielle Aspekte

Die Einigung zwischen Barcelona und Borussia Dortmund beläuft sich auf insgesamt 29 Millionen Euro. Dem Vertrag zufolge zahlen die Katalanen zunächst eine garantierte Summe von 22 Millionen Euro. Die restlichen 7 Millionen Euro werden als leistungsbezogene Boni ausgezahlt.

Derzeit sind beide Seiten mit der Abwicklung der administrativen Formalitäten beschäftigt. Laut Goal.com wird der Transfer voraussichtlich am Donnerstagabend oder Freitagmorgen offiziell bekannt gegeben. Erst danach kann Karim Adeyemi am Mannschaftstraining teilnehmen und seine neuen Teamkollegen kennenlernen.

Bei der Umsetzung dieses Transfers spielte Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick eine Schlüsselrolle. Der Trainer ist mit Adeyemis Fähigkeiten bestens vertraut, da Flick während seiner Zeit als Bundestrainer das Debüt des Stürmers ermöglicht hatte. Nun setzen sie ihre Zusammenarbeit auf Vereinsebene fort.

Präsentationszeremonie und Zukunftspläne

Obwohl der Transfer in den nächsten Stunden bekannt gegeben werden soll, ist die offizielle Präsentation des Spielers für nächste Woche geplant. Der Grund dafür ist, dass Vereinspräsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco derzeit in den USA weilen. Sie sind dorthin gereist, um ein hochkarätiges Spiel zwischen Spanien und Argentinien zu verfolgen.

Hansi Flick beabsichtigt, seinen neuen Schützling so schnell wie möglich in die Stammelf zu integrieren. Es wird erwartet, dass Karim Adeyemi bereits an den beiden für Freitag angesetzten Trainingseinheiten teilnimmt. Dies soll dem Stürmer helfen, seine körperliche Verfassung zu verbessern und die taktischen Abläufe vor der neuen Saison zu verinnerlichen.