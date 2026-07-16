Rodri vor dem WM-Finale: „Wir sind nur hier, um zu gewinnen“

Der spanische Kapitän Rodri Hernandez hat seine Teamkollegen dazu aufgerufen, vor dem Finale der Weltmeisterschaft in Nordamerika zusammenzustehen und alles zu geben. Der Mittelfeldspieler von Manchester City betonte, dass das Hauptziel der Mannschaft der Titelgewinn sei, während „La Roja“ um den zweiten Weltmeistertitel ihrer Geschichte kämpft. Vor dem entscheidenden Duell gegen Argentinien in New Jersey herrscht im spanischen Lager eine kämpferische Stimmung, berichtet Goal.com. berichtet .

Seit Beginn des Turniers hat Rodri in der Kabine ein einziges Motto ausgegeben: „Ich bin hierhergekommen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen.“ Seine Führungsqualitäten auf dem Platz und die souveränen Leistungen Spaniens haben das Team bis ins Finale geführt. Der erfahrene Fußballer weiß jedoch genau, dass die Hauptarbeit noch nicht getan ist und die schwerste Prüfung noch bevorsteht. Seiner Meinung nach wird der Sieg im Finale kein Selbstläufer.

„Wer glaubt, dass wir ohne zu leiden Weltmeister werden, der irrt sich gewaltig. Wir spielen gegen die besten Mannschaften der Welt, aber unser Kader hat gezeigt, dass er reif genug ist, um dieses Turnier zu gewinnen“, zitiert die Zeitung Marca Rodri. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Geduld und die Entwicklung, die das Team während des Turniers gezeigt hat, am Ende auszahlen werden.

Historisches Duell im MetLife Stadium

Die Schützlinge von Luis de la Fuente sind in der Region New York angekommen, wo das Finale stattfinden wird. Laut einem Bericht von Periodico verzögerte sich der Flug der Mannschaft aus Dallas aufgrund eines schweren Gewitters um mehrere Stunden. Dennoch landeten die Spieler nachts am Flughafen Newark und bezogen ihr Quartier in Montclair. Die Partie am Sonntag im MetLife Stadium hat den Status einer „Finalissima“, da die amtierenden Europa- und Südamerikameister aufeinandertreffen.

Für Rodri ist dieses Finale auch in Bezug auf persönliche Rekorde von großer Bedeutung. Sollte Spanien gewinnen, wäre er der siebte Spieler in der Fußballgeschichte, der die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft, die Champions League und den Ballon d'Or gewonnen hat. Auf dieser Liste stehen legendäre Namen wie Zinédine Zidane und Lionel Messi, und Rodri steht kurz davor, sich ihnen anzuschließen.

Die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft ist überraschend ruhig. Mikel Oyarzabal betonte, dass übermäßige Aufregung schaden könnte. „Ich bin so ruhig wie am ersten Tag. Wir hätten uns nicht einmal erträumt, das Finale zu erreichen, aber wir sind stolz darauf, jetzt hier zu sein“, sagt er. Auch das junge Talent Pau Cubarsi erklärte, dass er seine Nervosität vor dem Finale im Griff habe und sich auf das Spiel in New York freue.

Die spanische Öffentlichkeit wartet nach 2010 auf den zweiten Meisterstern. Das Spiel gegen Argentinien ist nicht nur ein Kampf um die Trophäe, sondern auch ein Kräftemessen zweier unterschiedlicher Fußballschulen. Laut Goal.com haben beide Mannschaften das Finale ohne schwerwiegende Ausfälle erreicht, was den Fans ein echtes Fußballspektakel verspricht.