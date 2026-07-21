Legendäres Foto von Lionel Messi und dem Baby Lamine Yamal wird zur einzigartigen Sammelkarte

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Legendäres Foto von Lionel Messi und dem Baby Lamine Yamal wird zur einzigartigen Sammelkarte

Eines der erstaunlichsten Bilder der Fußballwelt – ein Foto, das Lionel Messi und den noch als Baby abgebildeten Lamine Yamal zeigt – ist nun zu einem offiziellen Sammlerstück geworden. Topps hat die Veröffentlichung einer speziellen 1-of-1-Sammelkarte angekündigt, die diesen historischen Moment festhält. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem die beiden Stars im WM-Finale aufeinandertrafen. Dies berichtet Goal.com .

Diese einzigartige Karte wird in Topps Stadium Club UCC-Boxen enthalten sein, die voraussichtlich Ende des Jahres in den Handel kommen. Laut Goal.com wird die Karte in einer einzigen Auflage produziert, was sie zweifellos zu einem der wertvollsten und seltensten Fußball-Souvenirs der Welt macht. Das Foto selbst entstand ursprünglich im Rahmen einer Wohltätigkeitskampagne und hat heute eine tiefe symbolische Bedeutung.

Ein historischer Zufall und der Generationenwechsel

Dieses Foto wurde vor Jahren aufgenommen, als Lionel Messi beim FC Barcelona glänzte, im Rahmen einer UNICEF-Wohltätigkeitsveranstaltung. Damals hätte niemand ahnen können, dass das Baby auf dem Foto ein zukünftiger Star der spanischen Nationalmannschaft werden und Messi im WM-Finale als Gegner gegenüberstehen würde. Die Fußballwelt betrachtet dieses Ereignis als eine „Übergabe des Staffelstabs“.

In einem Interview vor dem Finale sprach Lionel Messi über das Foto. „Es ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht, als er ein Baby war. Dass wir heute beide in einem WM-Finale spielen, ist der reine Wahnsinn“, betonte die argentinische Legende gegenüber ESPN.

Im WM-Finale besiegte die spanische Nationalmannschaft unter der Führung von Lamine Yamal Argentinien mit 1:0 und sicherte sich den Titel. Dieses Spiel wird nicht nur als sportliches Ergebnis, sondern auch als Duell zwischen Vertretern zweier verschiedener Ären in die Geschichte eingehen. Für den 39-jährigen Lionel Messi dürfte dieses Turnier der letzte große internationale Wettbewerb sein.

Beide Spieler befinden sich nach dem Turnier derzeit im Kurzurlaub. Lamine Yamal wird zum FC Barcelona zurückkehren, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Lionel Messi soll in die USA zurückkehren, um sich für die Spiele in der MLS seinem Verein Inter Miami anzuschließen. Die von Topps herausgegebene Karte verewigt den Schnittpunkt dieser beiden großen Wege.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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