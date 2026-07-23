Schwerer Schlag für Manchester City: Rodri muss sich einer Rückenoperation unterziehen

Der Anführer von Manchester City und der spanischen Nationalmannschaft, Rodri, muss sich aufgrund einer Rückenverletzung einer Operation unterziehen. Diese Nachricht ist ein unerwarteter und schwerer Verlust für die "Citizens" vor der neuen Saison 2026-27. Der defensive Mittelfeldspieler, der nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft zum Verein zurückgekehrt ist, könnte für längere Zeit ausfallen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach Informationen von The Athletic ist die Genesungszeit des 30-Jährigen derzeit noch unklar. Für Rodri, der als Kapitän der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 in allen acht Spielen zum Einsatz kam und die Goldmedaille gewann, ist diese Verletzung eine weitere schwierige Herausforderung in seiner Karriere. Es sei daran erinnert, dass er erst kürzlich für seine herausragenden Leistungen mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde.

Ein Star im Verletzungspech

Die letzten Jahre waren für Rodri körperlich sehr schwierig. Alles begann im September 2024 mit einem Kreuzbandriss (ACL) im Knie. Damals verpasste er fast die gesamte Saison 2024-25. Später kam er aufgrund von Muskel- und Leistenproblemen in der vergangenen Saison nur in 17 Spielen der Premier League von Beginn an zum Einsatz.

Dabei war Rodri in der Saison 2022-23 der Hauptakteur beim historischen Triple von Manchester City. Er erzielte das Siegtor im Champions-League-Finale und führte sein Team an die Spitze. Die aktuelle Situation unterscheidet sich drastisch von diesen glorreichen Tagen und bereitet Cheftrainer Enzo Maresca große Kopfschmerzen.

Transfergerüchte und Kaderveränderungen

Die Zukunft des Spielers im Etihad Stadium bleibt fraglich. Sein aktueller Vertrag läuft in nur einem Jahr aus. Obwohl nach der Weltmeisterschaft Verhandlungen über einen neuen Vertrag erwartet wurden, hat Rodri bisher keinen Wunsch geäußert, beim Verein zu bleiben. Gleichzeitig hat Real Madrid erklärt, dass sie nicht die Absicht haben, den spanischen Star zu verpflichten.

Weitere Veränderungen bei Manchester City stehen bevor. Nach dem Abgang von Bernardo Silva wird gemunkelt, dass auch Mateo Kovacic und Nico Gonzalez den Verein verlassen könnten. Die Lücke, die durch Rodris Abwesenheit entsteht, soll jedoch teilweise von Elliot Anderson gefüllt werden, der für 116 Millionen Pfund verpflichtet wurde.

Manchester City startet am 23. August mit einem Heimspiel gegen Bournemouth in die neue Saison. Das medizinische Personal des Vereins wird den Rehabilitationsprozess nach der Operation genau verfolgen. Die Vereinsführung muss Maßnahmen ergreifen, um das Mittelfeld vor Schließung des Transferfensters zu verstärken.