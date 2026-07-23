Wird das WM-Finale wiederholt? Über 61.000 Fans fordern FIFA zum Handeln auf

Argentinische Fans, deren Nationalmannschaft im Finale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Spanien unterlag, fordern von der FIFA eine Wiederholung des entscheidenden Spiels. Aktuell hat die Zahl der Unterstützer dieser Forderung 61.000 überschritten.

Am 19. Juli in New York besiegte Spanien im Finale Argentinien nach Verlängerung mit 1:0 und sicherte sich den Weltmeistertitel. Nach dem Spiel äußerten argentinische Fans jedoch ihren Unmut über einige Entscheidungen von Schiedsrichter Slavko Vinčić, was in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen sorgte.

Nach Spielende wurde auf der Plattform Change.org eine Online-Petition gestartet, die eine Wiederholung des Finales durch die FIFA fordert. Bisher haben über 61.500 Personen diesen Appell unterzeichnet, und die Zahl steigt weiter.

Die Verfasserin der Petition, Gisela Sanchez, betont, dass eine Reihe umstrittener Entscheidungen des slowenischen Schiedsrichters Slavko Vinčić den Spielausgang maßgeblich beeinflusst habe. Ihrer Meinung nach waren die Entscheidungen in bestimmten Szenen zum Nachteil der argentinischen Nationalmannschaft und beeinflussten das Endergebnis.

Bemerkenswert ist, dass dies nicht der erste derartige Vorfall bei der Weltmeisterschaft 2026 ist. Zuvor hatten nach dem Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien bereits über 82.000 französische Fans eine Petition für eine Spielwiederholung aufgrund einer umstrittenen Elfmeterentscheidung unterschrieben. Doch auch in diesem Fall änderte die FIFA das offizielle Ergebnis nicht, und die Turnierergebnisse blieben bestehen.