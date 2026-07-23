Der Stürmer von Paris Saint-Germain und der französischen Nationalmannschaft, Bradley Barcola, zieht die Aufmerksamkeit führender Vereine der englischen Premier League auf sich. Der 23-jährige Flügelspieler, der in den letzten Jahren für seine Schnelligkeit und Effizienz bekannt wurde, wird von Schwergewichten wie Arsenal und Liverpool umworben. Dieser Transfer könnte nicht nur die Kader der Teams verstärken, sondern auch das Kräfteverhältnis im europäischen Fußball verändern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige Arsenal-Verteidiger Mikael Silvestre betonte in einem Interview mit Goal.com, dass Bradley Barcola eine ideale Wahl für den Londoner Verein wäre. Silvestre ist der Meinung, dass der Spielstil des jungen Franzosen perfekt zu dem Projekt passt, das Mikel Arteta aufbaut. Insbesondere als Kandidat für die linke Außenbahn gilt Barcola als Top-Favorit.

Kaderveränderungen und neue Bedürfnisse

Derzeit werden bei Arsenal ernsthafte Rotationen im Kader erwartet. Berichten zufolge steht Leandro Trossard, der wichtige Tore für das Team erzielt hat, kurz vor einem Wechsel zum türkischen Verein Beşiktaş. Auch bezüglich des Brasilianers Gabriel Martinelli gibt es offene Fragen – der Verein könnte einen Verkauf in Erwägung ziehen, um Budget für neue Transfers zu generieren.

Obwohl Bradley Barcola in der Champions League mit PSG überzeugt hat und in der französischen Nationalmannschaft glänzte, ist sein Stammplatz in Paris nicht garantiert. Die Konkurrenz durch Stars wie Desire Doue, Ousmane Dembele und den kürzlich verpflichteten Khvicha Kvaratskhelia ist extrem groß. Diese Situation könnte den Spieler dazu bewegen, über einen Wechsel nach England nachzudenken, um mehr Spielpraxis zu erhalten.

Fortsetzung französischer Traditionen

Arsenal hat historisch gesehen eine erfolgreiche Geschichte mit französischen Spielern. Barcola könnte in die Fußstapfen von Legenden wie Thierry Henry, Patrick Vieira und Robert Pires treten. Mikael Silvestre fügte hinzu: „Bradley hat mit seinen Leistungen für PSG und die Nationalmannschaft bewiesen, dass er bereit für das Niveau von Arsenal ist. Das wäre eine 100-prozentig richtige Entscheidung für Spieler und Verein.“

Aktuell läuft Barcolas Vertrag bei PSG noch bis zum Sommer 2028. Die Pariser sind jedoch bereit, im Transferfenster 2026 angemessene Angebote zu prüfen. Vereine wie Arsenal und Liverpool versuchen, solche jungen Talente zu verpflichten, um ihre Positionen sowohl national als auch international zu festigen.