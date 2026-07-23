Barcelona setzt Frist für Julian Alvarez-Transfer

Der katalanische Verein Barcelona hat seine Haltung zum Transfer des Stürmers Julian Alvarez von Atletico Madrid verschärft. Vereinspräsident Joan Laporta erklärte, dass das enorme Angebot für den argentinischen Angreifer nicht ewig auf dem Tisch liegen werde und die Verhandlungen bald abgeschlossen sein müssten. Dies berichtet die Zeitung AS. Dies berichtet Nachrichten besagen.

Berichten zufolge ist die Führung von Barcelona bereit, 100 Millionen Euro für den Weltmeister auszugeben. Das Scouting-Team unter der Leitung von Sportdirektor Deco möchte jedoch nicht, dass dieser Transferprozess die gesamte Sommerkampagne negativ beeinflusst. Aus diesem Grund hat Joan Laporta dem Spieler eine Frist bis Ende Juli gesetzt.

Die entschiedene Ablehnung von Atletico Madrid

Obwohl Barcelona eine hohe Summe bietet, hat die Führung von Atletico Madrid nicht die Absicht, ihren Schlüsselstürmer zu verkaufen. Der CEO des Madrider Vereins, Miguel Angel Gil Marin, und Präsident Enrique Cerezo kritisierten die Drucktaktik des katalanischen Klubs. Cerezo betonte, dass für jeden, einschließlich Laporta, klar sei, wo Julian Alvarez in der nächsten Saison spielen werde.

In der aktuellen Situation sind die Verhandlungen festgefahren. Die Führung von Atletico möchte das 100-Millionen-Euro-Angebot nicht einmal in Betracht ziehen und betrachtet den Spieler als unverkäuflich für die zukünftigen Projekte des Teams. Barcelona glaubt hingegen, dass dieses Hindernis nur vom Spieler selbst überwunden werden kann.

Die Entscheidung des Spielers ist ausschlaggebend

Die Verantwortlichen von Barcelona warten darauf, dass Julian Alvarez offiziell ein Transfergesuch bei der Vereinsführung einreicht. Nur wenn der Spieler selbst seinen Wechselwunsch klar äußert, könnte sich Atletico an den Verhandlungstisch setzen. Andernfalls bleibt die Kommunikation zwischen den beiden Vereinen ein unerfüllter Traum.

Julian Alvarez hatte während der Weltmeisterschaft in Katar neue Herausforderungen angedeutet, um seine Träume zu verwirklichen, hat sich aber seit dem Turnier bedeckt gehalten, um unnötige Kontroversen zu vermeiden. Laut Goal.com fordert Barcelona, dieses Schweigen zu brechen und den Transfer bis Ende Juli abzuschließen.

Sollte innerhalb der gesetzten Frist keine Einigung erzielt werden, wird Barcelona seine Aufmerksamkeit auf andere Ziele richten. Der Verein strebt an, den Kader vor Beginn der neuen Saison vollständig zu formen und unerwartete Probleme in den letzten Tagen des Transfermarktes zu vermeiden.