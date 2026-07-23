Real Madrid präsentiert neues Auswärtstrikot: Unerwartete Farben (Foto)

Real Madrid hat offiziell das neue Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 vorgestellt. Das in Zusammenarbeit mit Adidas entwickelte Trikot weicht von den gewohnten Farben ab und präsentiert sich in Dunkelgrün und Creme.

Das neue Design versucht, modernen Sportstil, die Geschichte des Vereins und Elemente der Alltagskleidung zu vereinen. Kleine Details auf dem Trikot verleihen ihm einen besonderen Charakter.

Hauptfarbe — Dunkelgrün

Das neue Auswärtstrikot von Real ist in Dunkelgrün gehalten. Am Kragen, an den Schultern und an anderen Elementen wurden cremefarbene Akzente gesetzt.

Diese Farbkombination verweist auf Designs, die der Verein in früheren Jahren verwendet hat. Im neuen Trikot wurden sie jedoch in einem modernen und minimalistischen Stil neu interpretiert.

Während die dunkelgrüne Basis dem Trikot ein seriöses und klassisches Aussehen verleiht, heben die cremefarbenen Details das Design zusätzlich hervor.

Das Trikot enthält ein verstecktes geometrisches Muster

Eines der Hauptmerkmale des neuen Trikots ist das dezente geometrische Muster, das in den Stoff eingearbeitet ist.

Dieses Muster zeigt die Initialen des Vereins Real Madrid. Die Symbole sind aus der Ferne kaum sichtbar, verleihen dem Gesamtdesign bei näherer Betrachtung jedoch eine zusätzliche Bedeutung.

Auf diese Weise sind die Vereinssymbole nicht groß und auffällig, sondern subtil in das moderne Design integriert.

Das Trefoil-Logo kehrt auf das Trikot zurück

Das Trikot ist zudem mit dem berühmten Trefoil-Logo von Adidas versehen.

Laut der offiziellen Mitteilung des Vereins steht dieses Symbol für die Harmonie zwischen moderner Sporttechnologie, Fußballkultur und dem alltäglichen Kleidungsstil.

Die Verwendung des Trefoil-Logos zeigt, dass das neue Trikot nicht nur für das Spielfeld, sondern auch als Lifestyle-Produkt für Fans im Alltag konzipiert wurde.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf das Kragendesign gelegt

Das neue Auswärtstrikot verfügt über einen modern geformten Kragen. Er ist mit cremefarbenen Verzierungen abgesetzt und rundet den Gesamtstil des Trikots ab.

Die einheitliche Farbgebung von Kragen, Adidas-Logo und anderen Verzierungen sorgt für eine harmonische Gestaltung.

Fans diskutieren über die neue Farbe

Die Auswärtstrikots von Real Madrid waren in den vergangenen Jahren in Schwarz, Blau, Violett und anderen Farben gehalten. Die Wahl von Dunkelgrün für die neue Saison ist das Gesprächsthema Nummer eins unter den Fans.

Nun warten die Fußballfans gespannt auf das erste offizielle Spiel der Madrilenen in diesem Trikot. Wie das dunkelgrüne Trikot auf dem Platz wirkt und wie beliebt es bei den Fans sein wird, zeigt sich nach Saisonbeginn.