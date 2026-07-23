Barcelona gibt den Transfer von Borussia Dortmund-Stürmer Karim Adeyemi bekannt

Der katalanische Barcelona -Klub hat einen der unerwartetsten Schachzüge des Sommertransferfensters vollzogen. Die offizielle Website des Vereins bestätigte die Verpflichtung des Stürmers des deutschen Teams Borussia Dortmund , Karim Adeyemi. Der Vertrag mit dem 24-jährigen Spieler läuft bis 2031. Dieser Transfer sorgt in der europäischen Fußballwelt und bei Experten für zahlreiche Diskussionen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl dieser Neuzugang für die Mannschaft von Hansi Flick als strategisch wichtig angesehen wird, wecken die unbeständigen Leistungen des Spielers in den letzten Jahren Zweifel. Der deutsche Stürmer galt einst als eines der größten Talente seines Landes, doch seine Zeit in Dortmund verlief nicht so reibungslos wie erhofft. Laut der Bild-Zeitung ist dieser Transfer eine der größten Überraschungen der laufenden Saison.

Ein neuer Raphinha oder ein Ersatz für Yamal?

Experten stellen verschiedene Vermutungen darüber an, welche Position Karim Adeyemi im Team einnehmen wird. Einige sehen in ihm einen würdigen Ersatz oder Konkurrenten für Lamine Yamal, während andere ihn mit einem vielseitigen Stürmer wie Raphinha vergleichen. Die Statistiken sind jedoch etwas besorgniserregend: Nachdem er den Großteil der letzten Saison auf der Bank verbracht hat, konnte der Spieler nur in wenigen Spielen überzeugen. Dies führte sogar dazu, dass er für die Weltmeisterschaft 2026 nicht in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen wurde.

Einer der Hauptfaktoren für Adeyemis Wechsel zu Barcelonaist seine enge Beziehung zu Cheftrainer Hansi Flick. Flick glaubt an das Potenzial seines Landsmanns und sieht ihn als wichtigen Baustein seines neuen Projekts. Dennoch äußert sich die deutsche Presse kritisch zur Anpassung des Spielers an das Mannschaftsspiel. Laut der Bild-Zeitung gehört Adeyemi einer Generation an, die sich mehr auf individuelles Können als auf harte Arbeit verlässt.

Für die katalanischen Fans weckt dieser Transfer sowohl Hoffnung als auch Sorge. Einerseits könnten Adeyemis hohe Geschwindigkeit und Technik gut zum Stil der La Liga passen. Andererseits bleiben Fragen zu seiner Disziplin und Konstanz offen. Ob Hansi Flick diesen "Rohdiamanten" schleifen kann, wird die Zeit zeigen. Vorerst wird Karim Adeyemi als Barcelona nächster großer Schritt zur Verstärkung der Offensive angesehen.