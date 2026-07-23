Italien setzt auf große Namen: Ancelotti oder Guardiola?

Die beiden berühmtesten Experten der Fußballwelt, Carlo Ancelotti und Pep Guardiola, werden als Kandidaten für das Amt des Cheftrainers der italienischen Nationalmannschaft gehandelt. Der neue FIGC-Direktor Paolo Maldini bestätigte, dass erste Kontakte zu beiden Trainern aufgenommen wurden.

Bisher wurde jedoch kein offizielles Angebot unterbreitet. Die große Frage bleibt daher: Welchen dieser Experten kann der italienische Verband für ernsthafte Verhandlungen gewinnen?

Maldini bestätigt Gesprächsaufnahme

Paolo Maldini, der neue Direktor des italienischen Fußballverbandes, erklärte, man habe beschlossen, sich bei der Trainersuche nicht auf gewöhnliche Kandidaten zu beschränken.

„Wir haben Carlo Ancelotti und Pep Guardiola kontaktiert. Wir wollten den Dialog mit den besten Experten der Welt suchen, um herauszufinden, ob sie an der Position des Cheftrainers der italienischen Nationalmannschaft interessiert sein könnten“, sagte Maldini.

Diese Aussage unterstreicht, dass der Verband nach einem hochkarätigen Trainer mit umfassender Erfahrung für die Nationalmannschaft sucht.

Noch kein offizielles Angebot

Der FIGC hat bisher nicht bekannt gegeben, dass Ancelotti oder Guardiola ein offizieller Vertrag angeboten wurde.

Ebenso wurde nicht offengelegt, wie weit die Kommunikation fortgeschritten ist:

ob die Trainer Interesse an der Position bekundet haben;

ob die Vertragslaufzeit bereits diskutiert wurde;

ob über finanzielle Bedingungen gesprochen wurde;

ob weitere Kandidaten auf der Liste stehen.

Daher ist es treffender, die aktuelle Phase als Sondierung der Möglichkeiten durch den Verband zu bewerten, nicht als Ernennung.

Warum ausgerechnet Ancelotti und Guardiola?

Carlo Ancelotti und Pep Guardiola zählen zu den Trainern mit dem höchsten Ansehen im modernen Fußball.

Ancelotti zeichnet sich durch seine Erfahrung in der Arbeit mit Weltklassespielern, der Balance im Team und der Vorbereitung auf entscheidende Spiele aus.

Guardiola ist bekannt für seinen auf Ballbesitz, Positionsspiel und präzisen taktischen Systemen basierenden Fußballstil.

Die Verpflichtung eines der beiden für die italienische Nationalmannschaft könnte nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Spielphilosophie nachhaltig beeinflussen.

Maldinis erste große Entscheidung

Paolo Maldini hat gezeigt, dass er in seiner neuen Rolle beim FIGC große Ziele verfolgt.

Die Kontaktaufnahme des Verbandes zu den berühmtesten Trainern der Welt signalisiert den Wunsch, eine neue Ära für die italienische Nationalmannschaft einzuleiten. Zwischen der Kommunikation mit einem großen Namen und der tatsächlichen Verpflichtung liegt jedoch ein großer Unterschied.

Die entscheidende Frage ist nun, ob Ancelotti oder Guardiola bereit sind, diese Aufgabe anzunehmen.

Wer wird Italien trainieren?

Bisher gibt es vom FIGC keine Informationen über eine endgültige Entscheidung oder einen Zeitplan für Verhandlungen. Sollte ein offizielles Angebot unterbreitet werden, werden dessen Bedingungen und die Reaktion des Trainers zum Hauptthema der Diskussion.

Eines ist sicher: Der italienische Verband strebt bei der Wahl des neuen Cheftrainers das höchste Niveau an.

Was denken Sie: Ist Ancelotti oder Guardiola besser für die italienische Nationalmannschaft geeignet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit einem fußballbegeisterten Freund.