Barcelona trifft harte Entscheidung bei Frenkie de Jong: Mittelfeldspieler fällt langfristig aus

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Barcelona trifft harte Entscheidung bei Frenkie de Jong: Mittelfeldspieler fällt langfristig aus

Der katalanische Barcelona Klub steht vor dem Saisonstart vor einem herben Rückschlag. Der niederländische Star des Teams, Frenkie de Jong, wird aufgrund einer Knieverletzung für längere Zeit ausfallen. Diese Situation zwingt die Vereinsführung zu drastischen Maßnahmen, sowohl aus sportlicher Sicht als auch zur Bewältigung finanzieller Probleme. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Informationen des Sportportals zufolge könnte die Verletzung des Spielers schwerwiegender sein als zunächst angenommen. Das medizinische Personal des Klubs untersuchte den Spieler nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub gründlich, und die erste Diagnose ist wenig erfreulich. Sollte sich die Schwere der Verletzung bestätigen, wird de Jong der Mannschaft für mindestens vier Monate fehlen.

Finanzielle Lösung und de Jongs Zustimmung

Die Komplexität der Situation liegt darin, dass Barcelona die Führung plant, diese Situation zu nutzen, um Spielraum bei der Gehaltsobergrenze (Salary Cap) zu schaffen. Gemäß den Regeln des spanischen Fußballverbandes gibt es bei langfristigen Verletzungen Ausnahmeregelungen, um einen anderen Spieler zu registrieren. Dieser Prozess erfordert jedoch die direkte Zustimmung von Frenkie de Jong.

Vereinsinternen Quellen zufolge herrscht bei der Führung und dem Trainerstab Unmut über das Vorgehen der niederländischen Nationalmannschaft. Es heißt, der Spieler habe sich während des Länderspieleinsatzes überlastet und die Verletzung verschlimmert. Die Katalanen streben nun eine endgültige Klärung bis Ende dieser Woche an.

Während seines Urlaubs besuchte Frenkie de Jong das Trainingsgelände des Klubs für eingehende medizinische Untersuchungen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Rückkehr des Mittelfeldspielers vor Dezember unwahrscheinlich ist. Sollte dieser Zeitraum offiziell bestätigt werden, Barcelona wird ihn auf die Liste der Langzeitverletzten setzen.

Mit dieser Entscheidung erhielte der Klub zusätzliche Möglichkeiten, neue Transfers zu registrieren. Dies ist besonders wichtig für den katalanischen Verein, der mit den Regeln des Financial Fairplay kämpft. Aktuell liegt der Fokus auf der endgültigen Entscheidung des Spielers, da der rechtliche Prozess ohne seine Zustimmung nicht abgeschlossen werden kann.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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