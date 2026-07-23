Staatsanwalt im Fall des Todes der 23-jährigen Mehrona Noibova festgenommen

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Staatsanwalt im Fall des Todes der 23-jährigen Mehrona Noibova festgenommen

Die Generalstaatsanwaltschaft von Tadschikistan hat erstmals offiziell zum Fall des Todes der 23-jährigen Einwohnerin von Duschanbe, Mehrona Noibova, Stellung genommen und mitgeteilt, dass im Rahmen der Ermittlungen ein Mitarbeiter der Behörde festgenommen wurde.

Generalstaatsanwalt Habibullo Vohidzoda erklärte auf einer Pressekonferenz, dass Firuz Saidzoda festgenommen wurde und sich derzeit in Haft befindet.

Seinen Angaben zufolge war Saidzoda am Tag des Vorfalls privat unterwegs und nutzte während der Fahrt die Dienste von Davlat Arabzodaals Fahrer.

Vohidzoda betonte zudem, dass der in den Medien genannte Davlat Arabzoda nicht in den Vorfall verwickelt sei. Er habe lediglich als Fahrer fungiert.

Der Fall um den Tod von Mehrona Noibova erregte großes öffentliches Aufsehen, nachdem ihre Leiche am 7. April am Ufer des Flusses Pandsch im Bezirk Darvoz gefunden wurde.

Berichten zufolge war Mehrona am 3. April zusammen mit Freunden, darunter zwei Mitarbeitern der Generalstaatsanwaltschaft, zum Erholungszentrum «Chorchaman» im Bezirk Darvoz gereist. Sie am Morgen des 4. April wurde als vermisst gemeldet.

Früheren Informationen zufolge gaben Zeugen gegenüber Ermittlern an, Mehrona sei am Flussufer ins Wasser gefallen. Die Angehörigen der Verstorbenen bezweifeln jedoch die offizielle Suizid-Theorie und fordern eine unparteiische Untersuchung.

Generalstaatsanwalt Habibullo Vohidzoda erklärte, dass die Ermittlungen andauern und die Strafverfolgungsbehörden alle Umstände des Falls umfassend prüfen.

TadschikistanMehrona NoibovaGeneralstaatsanwaltschaftErmittlungenKriminalfall
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