Otabek Umarov und Shahnoza Mirziyoyeva unterstützen Nationalmannschaft

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Otabek Umarov und Shahnoza Mirziyoyeva unterstützen Nationalmannschaft

Das nächste Spiel der usbekischen Nationalmannschaft zog nicht nur die Aufmerksamkeit von Fußballfans, sondern auch von vielen Personen des öffentlichen Lebens auf sich.

Fotos, die den Assistenten des Präsidenten, Otabek Umarov, und Shahnoza Mirziyoyeva zusammen mit ihren Töchtern bei der Unterstützung der Nationalmannschaft zeigen, verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken.

Die Anwesenheit der Familie im Stadion wurde von den Fans herzlich aufgenommen. Viele werteten dies als weiteren Ausdruck von Respekt und Vertrauen in das A-Team des Landes.

UsbekistanOtabek UmarovShahnoza Mirziyoyeva
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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