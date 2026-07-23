„Ein erschreckender Wendepunkt nach Pep“: Marescas geheimer Plan enthüllt

„Manchester City“ hat eine erschreckende Ära beendet, doch der spannendste Wettbewerb beginnt gerade erst. Mit der Ankunft des neuen Cheftrainers Enzo Maresca herrscht in der Kabine eine unerwartete Stimmung: Einige Stars fürchten um ihren Stammplatz, während sich für andere völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Der ehemalige englische Nationalspieler und „Cityzens“-Verteidiger Joleon Lescott äußerte sich überraschend dazu, was intern wirklich vor sich geht und worin Marescas größtes Wagnis besteht.

Zamin.uz präsentiert Details zum Umbruch und den erwarteten revolutionären Veränderungen beim Premier-League-Giganten.

„Es wird nicht jedem gefallen“: Wie wird Maresca den Kader aufmischen?

Das System, das Pep Guardiola über 10–15 Jahre zur mächtigsten Maschine der Welt geformt hat, grundlegend zu ändern, ist ein enormes Risiko. Doch laut Joleon Lescott gegenüber Tribal Football wird Maresca vor Veränderungen nicht zurückschrecken.

Joleon Lescott: „Ich denke, Maresca wird den Kader anpassen müssen, und er wird davor nicht zurückschrecken. Diese Änderungen könnten durch den Austausch bestimmter Spieler geschehen oder dadurch, dass die Aufgaben einiger Akteure auf dem Platz neu definiert werden... Welche Entscheidung er auch trifft, es wird nicht jedem gefallen.“

Laut Lescott steht Maresca vor zwei ernsthaften Optionen:

Weg 1: Das über Jahre perfekt funktionierende System beibehalten und nur taktische Details verfeinern.

Weg 2: Einige als unantastbar geltende Stars auf die Bank setzen und neue Spieler in die Startelf integrieren.

„Das ist nicht Pep, aber...“: Die wahre Stimmung in der Kabine

Ein Trainerwechsel sorgt normalerweise für Unruhe und Niedergeschlagenheit. Doch das interne Klima bei „Manchester City“ wirkt völlig anders. Trotz Guardiolas Abgang blicken die Spieler der Situation nicht mit Angst, sondern mit großer Begeisterung entgegen.

Faktor Ära Pep Guardiola Enzo Marescas neue Herausforderung Taktische Ausrichtung Etabliertes und starres Positionsspiel Neue Rollen und flexible Positionierung Teamstimmung Stabilität, aber strikte Hierarchie Vorfreude auf neue Chancen und interner Wettbewerb Club-Mentalität „Wir gewinnen nur“ „Wir beweisen erneut unsere Meisterschaft“

Joleon Lescott: „Ich bin sehr gespannt. Mehr Spieler freuen sich darüber, als man denkt, weil sich für sie neue Positionen und Chancen ergeben können. Im Verein sieht man die Lage nicht so, dass man sagt: ‚Das ist nicht Pep.‘ Man sieht es als: ‚Das ist eine Chance, die Liga erneut zu gewinnen und zu zeigen, wie stark wir als Team sind.‘“

Glauben Sie, dass Maresca Peps Erfolg wiederholen kann?

„Manchester City“ beginnt eine neue Ära, und jede Entscheidung von Maresca wird von der gesamten Fußballwelt genau beobachtet.

War dieser Einblick eine Überraschung für Ihre fußballbegeisterten Freunde? Leiten Sie den Artikel sofort an Ihren Telegram-Chat weiter, der die Premier League und „Manchester City“ verfolgt!

Sollte Maresca riskieren, die großen Stars auszutauschen, oder ist es besser, an Peps bewährter Taktik festzuhalten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!