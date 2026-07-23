Barcelona gibt den Transfer von Borussia Dortmund Stürmer Karim Adeyemi bekannt

·25·Sport
Barcelona gibt den Transfer von Borussia Dortmund Stürmer Karim Adeyemi bekannt

Der katalanische Barcelona Klub hat einen der unerwartetsten Schachzüge des Sommertransferfensters vollzogen. Die offizielle Website des Vereins bestätigte die Unterzeichnung eines Vertrags mit dem Borussia Dortmund Stürmer Karim Adeyemi. Dieser Transfer sorgt in der europäischen Fußballwelt für Diskussionen, da die Leistungen des Spielers in den letzten Spielzeiten nicht konstant waren. Dies berichtet Goal.com .

Nach Angaben des Vereins wurde mit dem 24-jährigen deutschen Stürmer ein langfristiger Vertrag bis 2031 unterzeichnet. Obwohl Karim Adeyemi lange Zeit als eines der größten Talente des deutschen Fußballs galt, war seine Zeit in Dortmund von Höhen und Tiefen geprägt. Nun wird er versuchen, unter der Leitung von Hansi Flick zu seiner Bestform zurückzufinden.

Zweifel und Fragen hinter dem Transfer

Die einflussreiche deutsche Bild bezeichnete diesen Transfer als eine der größten Überraschungen der laufenden Saison. Die Journalisten der Zeitung untermauerten ihre Meinung mit konkreten Zahlen: Adeyemi verbrachte den Großteil der letzten Saison auf der Bank und konnte seiner Mannschaft nur in wenigen Spielen helfen. Zudem wurde er nicht für den deutschen Kader bei der Weltmeisterschaft 2026 berücksichtigt.

Ein weiterer Punkt, der Experten Sorgen bereitet, ist die Position des Spielers auf dem Platz. Es bleibt die Frage offen, ob Karim Adeyemi als Ersatz für Lamine Yamal vorgesehen ist oder ob er sich zu einem vielseitigen Angreifer wie Raphinha entwickeln wird. Bild zufolge gibt es auch Defizite bei der Integration in das Mannschaftsspiel und der Arbeitsmoral, da er eher zu den Spielern gehört, die sich auf individuelle Klasse verlassen.

Der Hansi-Flick-Faktor und neue Hoffnungen

Dennoch Barcelona erwarten die Führung und die Fans ein positives Ergebnis von diesem Transfer. Der Hauptgrund dafür ist Cheftrainer Hansi Flick. Der Trainer kennt das Potenzial seines Landsmannes genau und hat bereits mit ihm zusammengearbeitet. Flicks strenges System könnte helfen, talentierte Spieler wie Adeyemi, die disziplinarische Probleme hatten, neu zu formen.

Für die Katalanen ist dieser Transfer ein wichtiger Schritt, um die Offensive zu verstärken und die Rotationsmöglichkeiten zu erweitern. Adeyemis Schnelligkeit und seine präzisen Schüsse mit dem linken Fuß sollen die Gefahr von Barcelonabei Kontern erhöhen. Wie schnell er sich jedoch bei einem Verein mit so hohem Druck wie Barcelona anpassen und das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigen kann, bleibt abzuwarten.

Dieser Transfer ist auch für Fußballfans interessant, da Barcelonajeder Neuzugang immer im Rampenlicht steht. Wenn Adeyemi in der La Liga Fuß fassen kann, wird er zweifellos zu einer der wichtigsten Stützen des Teams in den kommenden Jahren.

BarcelonaKarim AdeyemiHansi FlickTransfersLa Liga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Al Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroAl Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroHeute, 01:23Manchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenManchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenGestern, 23:52Real Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztReal Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztGestern, 23:50Manchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenManchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenGestern, 23:47Rodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntRodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntGestern, 22:26Liverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahLiverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt