Vertrauen mit 40: Modrić verlängert bei Milan

Luka Modrić denkt auch mit 40 Jahren nicht daran, den Profifußball zu verlassen. Der kroatische Mittelfeldspieler steht kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Milan, nachdem der Verein beschlossen hat, ihn für eine weitere Saison zu halten.

Laut dem Insider Nicolò Schira haben sich beide Parteien auf die wesentlichen Bedingungen geeinigt. Der neue Vertrag könnte einer der letzten großen Abschlüsse in Modrićs Karriere sein.

Der Vertrag läuft bis 2027

Zuvor wurde berichtet, dass Milan und Luka Modrić eine vollständige Einigung über einen Vertrag bis zum Sommer 2027 erzielt hätten.

Schira schreibt, dass die Unterzeichnung unmittelbar bevorsteht. Der Verein hat das Ergebnis der Verhandlungen jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Vertragsdetails Informationen Spieler Luka Modrić Alter 40 Laufzeit des neuen Vertrags Bis Sommer 2027 Jahresgehalt 4,5 Millionen Euro

Sollte der Deal offiziell werden, wird der Kroate mindestens eine weitere Saison in der italienischen Liga spielen.

Wie hoch wird Modrićs Gehalt sein?

Quellen zufolge wird Modrić im Rahmen des neuen Vertrags 4,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Diese Summe zeigt, dass Milan die Erfahrung, den Einfluss auf dem Platz und die Führungsqualitäten des Spielers innerhalb der Mannschaft weiterhin sehr schätzt.

Auch wenn der 40-jährige Mittelfeldspieler nicht in jedem Spiel in der Startelf steht, sind seine Ballbehandlung, seine Spielübersicht und seine Erfahrung in großen Partien für das Team von enormer Bedeutung.

37 Spiele in der ersten Saison

Luka Modrić kam im Sommer 2025 zu Milan. Trotz seines fortgeschrittenen Alters wurde er in seiner ersten Saison zu einem der aktivsten Spieler des Teams.

In allen Wettbewerben:

Bestritt er 37 Spiele;

Erzielte 2 Tore;

Gab 3 Vorlagen.

Diese Zahlen belegen, dass sich Modrić schnell an das Tempo des italienischen Fußballs angepasst hat und dem Team während der gesamten Saison eine wertvolle Stütze war.

Warum hält Milan an ihm fest?

Modrićs Bedeutung für den Verein beschränkt sich nicht nur auf Tore und Vorlagen. Er verfügt über immense Erfahrung darin, das Spieltempo zu kontrollieren, junge Spieler anzuleiten und in Drucksituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Für die jungen Mittelfeldspieler im Kader von Milan ist das Training an der Seite eines solchen Spielers eine wertvolle Lektion.

Daher signalisiert der neue Vertrag, dass der Verein nicht nur die sportlichen Ergebnisse, sondern auch das Gleichgewicht und die Führungsstruktur innerhalb der Mannschaft berücksichtigt.

40 Jahre — das Ende oder eine neue Etappe?

Viele Spieler beenden ihre Karriere, bevor sie dieses Alter erreichen. Modrić hingegen spielt weiterhin für einen der größten Vereine Europas und konkurriert auf höchstem Niveau.

Die große Frage ist nun: Kann er in der neuen Saison wieder so konstant spielen? Weitere Details zum Vertrag werden nach der offiziellen Bekanntgabe erwartet.

Finden Sie, dass Milan mit der Vertragsverlängerung des 40-jährigen Modrić die richtige Entscheidung trifft? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.