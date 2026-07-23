NVIDIA bereitet Preiserhöhungen für Grafikkarten vor: Was bedroht den Markt?

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NVIDIA bereitet Preiserhöhungen für Grafikkarten vor: Was bedroht den Markt?

NVIDIA, der absolute Marktführer bei Grafikprozessoren, plant in naher Zukunft eine Überarbeitung der Produktpreise. Laut BenchLife hat das Unternehmen seine Partner vor steigenden Preisen für GPU- und Speichermodul-Bundles gewarnt. Es wird erwartet, dass diese Änderung nicht nur Geräte der nächsten Generation, sondern auch beliebte, derzeit auf dem Markt erhältliche Modelle betrifft. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

NVIDIA liefert nicht nur Grafikchips, sondern auch die passenden Speicherkits an Partner wie Asus, MSI und Gigabyte. Daher führt der Preisanstieg bei GDDR6- und den neuen GDDR7-Speicherchips automatisch zu höheren Herstellungskosten für fertige Grafikkarten. Für den Endverbraucher bedeutet dies höhere Preise im Einzelhandel.

Faktoren für den Preisanstieg

Experten weisen darauf hin, dass das Problem nicht nur auf Speicherchips beschränkt ist. In letzter Zeit sind auch die Kosten für andere Komponenten in der Lieferkette – Kühlsysteme, Leiterplatten und sogar Verpackungsmaterialien – deutlich gestiegen. Alle diese Faktoren zusammen könnten die Grafikkartenpreise stärker in die Höhe treiben als bisher prognostiziert.

Insbesondere die GeForce RTX 50-Serie, die mit Chips der neuen Blackwell-Architektur und GDDR7-Speicher ausgestattet ist, dürfte am stärksten betroffen sein. Berichten zufolge sind die neuen 3 GB GDDR7-Mikrochips für Hersteller fast dreimal so teuer wie die aktuellen 2 GB-Chips. Sollte sich dies bestätigen, werden neue Modelle mit hoher Speicherkapazität in ein sehr teures Segment fallen.

Auswirkungen auf den Markt in Usbekistan

Für Nutzer und Gamer in Usbekistan ist dies natürlich eine unerfreuliche Nachricht. Da NVIDIA-Produkte im Land hauptsächlich importiert werden, wirken sich Preisänderungen auf dem Weltmarkt direkt auf die lokalen Einzelhandelspreise aus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die derzeit erhältliche GeForce RTX 40-Serie und zukünftige GeForce RTX 50 Super-Modelle teurer werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese von NVIDIA umgesetzte Preispolitik eine Kettenreaktion auf dem gesamten Computermarkt auslösen könnte. Während des Übergangs zu neuen Technologien dürften die steigenden Produktionskosten die Geldbörsen der Verbraucher belasten. Obwohl das Unternehmen noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat, bereiten sich die Marktteilnehmer auf den nächsten Preissprung vor.

NVIDIAGeForceRTXTechnologieGrafikkarte
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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