Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...

·35·Спорт
Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...

«Манчестер Сити» ва «Барселона» клубларининг собиқ бош мураббийи Хосеп Гвардиола мураббийлик фаолиятини ҳозирча умуман соғинмаётганини маълум қилди. Испаниялик мутахассиснинг айтишича, у йиллар давомида футбол билан яшаганидан кейин энди ўз ҳаётининг бошқа томонларини кашф этишни истамоқда.

Ўтган мавсум якунида «Манчестер Сити»ни тарк этган Гвардиола футболга қайтиш учун аввало мураббийликни соғиниши кераклигини таъкидлади. Ҳозир эса унда бундай эҳтиёж йўқ.

«Мураббийликни соғинмаяпман»

56 ёшли мутахассис 37 ёшидан буён мураббий сифатида фаолият олиб борганини ва деярли бутун ҳаёти футбол билан боғлиқ бўлганини айтди.

«Руҳий жиҳатдан менда соғиниш йўқ. Энди ўзим учун бошқа бир ҳаётни кашф этгим келяпти. Футболдан ташқари бирор иш билан шуғулланиб, шу орқали бахтли бўлишни истаяпман», — деди Гвардиола.

Унинг сўзларига кўра, мураббийликни яхши кўрса-да, инсон ҳаётида танаффус зарурлигини ҳис қиладиган палла ҳам келади.

Қайтиш учун битта шарт бор

Гвардиола келажакда мураббийликка қайтиш эҳтимолини бутунлай рад этмади. Бироқ бундай қарор ҳозирча унинг режасида йўқ.

«Балки бир куни уйғониб, яна мураббийликка қайтишни истаяпман, дерман. Лекин бу қарорга келишим учун аввал шу ишни соғинишим керак. Ҳозир эса бундай ҳис-туйғу йўқ», — деди у.

Шу тариқа, испаниялик мутахассис футболдан бутунлай кетганини эмас, балки қайтиш муддати номаълум бўлган танаффусга чиққанини билдирди.

Гвардиола вақтини оиласига бағишламоқчи

Собиқ «Сити» мураббийининг таъкидлашича, танаффус олиш ҳақидаги қарорининг асосий сабабларидан бири — ўзи ва яқинларига кўпроқ вақт ажратиш истаги.

«Фарзандларим ва 95 ёшга кирган отам билан кўпроқ вақт ўтказишни истайман. Менинг ёшим 56 да, энди ёш эмасман. Дунёқарашим бироз ўзгарди», — дея унинг сўзларини келтиради Sky Sport Italia.

Гвардиола айни пайтда мураббийликдан кейинги ҳаётга кўникиш ва келажакда нималар билан шуғулланишни англаб етишга ҳаракат қилаётганини қўшимча қилди.

Янги ҳаёт ҳозирча унга ёқмоқда

Таниқли мутахассиснинг айтишича, футболсиз ҳаётга мослашиш жараёни ҳали ҳам давом этмоқда. Шунга қарамай, у ҳозирги ҳолатидан норози эмас.

«Ҳали-ҳануз мураббийликдан кейинги ҳаётга кўникаяпман, лекин ҳозирча ҳаммаси жуда ёмон эмас», — деди Гвардиола.

Шунингдек, бир рассом Гвардиола ва «Манчестер Сити»нинг 11 нафар футболчисини бир вақтнинг ўзида тасвирлаган картина яратгани ҳам маълум қилинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...Бугун, 17:47Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиВозиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиБугун, 17:44Жуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиЖуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиБугун, 17:30Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиИспания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиБугун, 17:21Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиГрейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди