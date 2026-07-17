Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...
«Манчестер Сити» ва «Барселона» клубларининг собиқ бош мураббийи Хосеп Гвардиола мураббийлик фаолиятини ҳозирча умуман соғинмаётганини маълум қилди. Испаниялик мутахассиснинг айтишича, у йиллар давомида футбол билан яшаганидан кейин энди ўз ҳаётининг бошқа томонларини кашф этишни истамоқда.
Ўтган мавсум якунида «Манчестер Сити»ни тарк этган Гвардиола футболга қайтиш учун аввало мураббийликни соғиниши кераклигини таъкидлади. Ҳозир эса унда бундай эҳтиёж йўқ.
«Мураббийликни соғинмаяпман»
56 ёшли мутахассис 37 ёшидан буён мураббий сифатида фаолият олиб борганини ва деярли бутун ҳаёти футбол билан боғлиқ бўлганини айтди.
«Руҳий жиҳатдан менда соғиниш йўқ. Энди ўзим учун бошқа бир ҳаётни кашф этгим келяпти. Футболдан ташқари бирор иш билан шуғулланиб, шу орқали бахтли бўлишни истаяпман», — деди Гвардиола.
Унинг сўзларига кўра, мураббийликни яхши кўрса-да, инсон ҳаётида танаффус зарурлигини ҳис қиладиган палла ҳам келади.
Қайтиш учун битта шарт бор
Гвардиола келажакда мураббийликка қайтиш эҳтимолини бутунлай рад этмади. Бироқ бундай қарор ҳозирча унинг режасида йўқ.
«Балки бир куни уйғониб, яна мураббийликка қайтишни истаяпман, дерман. Лекин бу қарорга келишим учун аввал шу ишни соғинишим керак. Ҳозир эса бундай ҳис-туйғу йўқ», — деди у.
Шу тариқа, испаниялик мутахассис футболдан бутунлай кетганини эмас, балки қайтиш муддати номаълум бўлган танаффусга чиққанини билдирди.
Гвардиола вақтини оиласига бағишламоқчи
Собиқ «Сити» мураббийининг таъкидлашича, танаффус олиш ҳақидаги қарорининг асосий сабабларидан бири — ўзи ва яқинларига кўпроқ вақт ажратиш истаги.
«Фарзандларим ва 95 ёшга кирган отам билан кўпроқ вақт ўтказишни истайман. Менинг ёшим 56 да, энди ёш эмасман. Дунёқарашим бироз ўзгарди», — дея унинг сўзларини келтиради Sky Sport Italia.
Гвардиола айни пайтда мураббийликдан кейинги ҳаётга кўникиш ва келажакда нималар билан шуғулланишни англаб етишга ҳаракат қилаётганини қўшимча қилди.
Янги ҳаёт ҳозирча унга ёқмоқда
Таниқли мутахассиснинг айтишича, футболсиз ҳаётга мослашиш жараёни ҳали ҳам давом этмоқда. Шунга қарамай, у ҳозирги ҳолатидан норози эмас.
«Ҳали-ҳануз мураббийликдан кейинги ҳаётга кўникаяпман, лекин ҳозирча ҳаммаси жуда ёмон эмас», — деди Гвардиола.
Шунингдек, бир рассом Гвардиола ва «Манчестер Сити»нинг 11 нафар футболчисини бир вақтнинг ўзида тасвирлаган картина яратгани ҳам маълум қилинди.
…