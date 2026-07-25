Манчестер Сити янги давр остонасида: Родри жамоада қоладими ёки кетади?
Англиянинг Манчестер Сити клуби ўзининг замонавий таризидаги энг нозик ва масъулиятли паллага қадам қўймоқда. Пеп Гуардиола даври якунланиб, жамоа бошқарувига Энзо Мареска келиши билан клубда катта ўзгаришлар шамоли эса бошлади. Таркибни тубдан янгилаш, етакчи юлдузларнинг кетиши ва айниқса, жамоа ўзагини ташкил этувчи Родри билан боғлиқ вазият клуб келажагини белгилаб берувчи асосий омилга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўн йил давомида жамоани бошқарган мураббийни алмаштириш ҳеч қачон осон кечмаган. Бугунги кунда Манчестер Сити нафақат мураббий, балки таркиб борасида ҳам жиддий ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. 2022-2023-йилги мавсумда тарихий требл қайд этилишида асосий устун бўлган тўрт нафар футболчи — Мануэль Аканжи, Натан Аке, Бернардо Силва ва Джон Стоунз жорий ёзда клубни тарк этишди. Бу эса жамоа структурасида катта бўшлиқлар юзага келишига сабаб бўлди.
Родри ва Реал Мадрид қизиқишиҲозирда барча эътибор Испания терма жамоаси билан Жаҳон чемпионлигини нишонлаган Родри атрофида жамланган. Футболчи айни дамда белидаги жарроҳлик амалиётига тайёргарлик кўрмоқда ва унинг қачон майдонга қайтиши номаълумлигича қолмоқда. Шартномаси якунланишига бор-йўғи бир йил қолган ярим ҳимоячига Реал Мадрид томонидан жиддий қизиқиш борлиги ҳақидаги хабарлар вазиятни янада чигаллаштирмоқда.
Клуб раҳбарияти олдида қийин танлов турибди: дунёнинг энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бирини жароҳатига қарамай жамоада олиб қолиш ёки шартномаси тугашидан аввал уни катта маблағ эвазига сотиб юбориш. Goal.com нашри маълумотларига кўра, Энзо Мареска ўзининг илк матбуот анжуманида испаниялик юлдузни жамоада сақлаб қолиш ниятида эканлигини очиқ-ойдин билдирган.
Янги трансферлар ва келажак режалариКлуб раҳбарияти таркибдаги йўқотишларни қоплаш мақсадида трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда. Хусусан, Эллиот Андерсон учун 116 миллион фунт стерлинг сарфланди, шунингдек, 17 ёшли иқтидорли инглиз футболчиси Жеремй Монга ҳам жамоага қўшиб олинди. Бу қадамлар клубнинг узоқ муддатли стратегия асосида ёшартириш жараёнини бошлаганидан далолат беради.
Манчестер Сити учун ушбу ўтиш даври силлиқ кечаётгани йўқ. Родри каби тажрибали ва ўйинни бошқарувчи футболчининг тақдири ҳал бўлиши, Энзо Мареска тизимида ярим ҳимоя чизиғи қандай кўриниш олишини белгилайди. Агар Родри кетса, жамоа нафақат техник маҳорат, балки майдон марказидаги етакчилик хусусиятини ҳам йўқотиши мумкин. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Манчестер Сити каби гранд жамоанинг янги қиёфаси қизиқиш уйғотиши табиий, зеро ушбу клубнинг ҳар бир трансфери жаҳон футболи бозорига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.
…