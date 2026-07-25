Манчестер Сити янги давр остонасида: Родри жамоада қоладими ёки кетади?

·66·Спорт
Манчестер Сити янги давр остонасида: Родри жамоада қоладими ёки кетади?

Англиянинг Манчестер Сити клуби ўзининг замонавий таризидаги энг нозик ва масъулиятли паллага қадам қўймоқда. Пеп Гуардиола даври якунланиб, жамоа бошқарувига Энзо Мареска келиши билан клубда катта ўзгаришлар шамоли эса бошлади. Таркибни тубдан янгилаш, етакчи юлдузларнинг кетиши ва айниқса, жамоа ўзагини ташкил этувчи Родри билан боғлиқ вазият клуб келажагини белгилаб берувчи асосий омилга айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўн йил давомида жамоани бошқарган мураббийни алмаштириш ҳеч қачон осон кечмаган. Бугунги кунда Манчестер Сити нафақат мураббий, балки таркиб борасида ҳам жиддий ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. 2022-2023-йилги мавсумда тарихий требл қайд этилишида асосий устун бўлган тўрт нафар футболчи — Мануэль Аканжи, Натан Аке, Бернардо Силва ва Джон Стоунз жорий ёзда клубни тарк этишди. Бу эса жамоа структурасида катта бўшлиқлар юзага келишига сабаб бўлди.

Родри ва Реал Мадрид қизиқиши

Ҳозирда барча эътибор Испания терма жамоаси билан Жаҳон чемпионлигини нишонлаган Родри атрофида жамланган. Футболчи айни дамда белидаги жарроҳлик амалиётига тайёргарлик кўрмоқда ва унинг қачон майдонга қайтиши номаълумлигича қолмоқда. Шартномаси якунланишига бор-йўғи бир йил қолган ярим ҳимоячига Реал Мадрид томонидан жиддий қизиқиш борлиги ҳақидаги хабарлар вазиятни янада чигаллаштирмоқда.

Клуб раҳбарияти олдида қийин танлов турибди: дунёнинг энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бирини жароҳатига қарамай жамоада олиб қолиш ёки шартномаси тугашидан аввал уни катта маблағ эвазига сотиб юбориш. Goal.com нашри маълумотларига кўра, Энзо Мареска ўзининг илк матбуот анжуманида испаниялик юлдузни жамоада сақлаб қолиш ниятида эканлигини очиқ-ойдин билдирган.

Янги трансферлар ва келажак режалари

Клуб раҳбарияти таркибдаги йўқотишларни қоплаш мақсадида трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда. Хусусан, Эллиот Андерсон учун 116 миллион фунт стерлинг сарфланди, шунингдек, 17 ёшли иқтидорли инглиз футболчиси Жеремй Монга ҳам жамоага қўшиб олинди. Бу қадамлар клубнинг узоқ муддатли стратегия асосида ёшартириш жараёнини бошлаганидан далолат беради.

Манчестер Сити учун ушбу ўтиш даври силлиқ кечаётгани йўқ. Родри каби тажрибали ва ўйинни бошқарувчи футболчининг тақдири ҳал бўлиши, Энзо Мареска тизимида ярим ҳимоя чизиғи қандай кўриниш олишини белгилайди. Агар Родри кетса, жамоа нафақат техник маҳорат, балки майдон марказидаги етакчилик хусусиятини ҳам йўқотиши мумкин. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Манчестер Сити каби гранд жамоанинг янги қиёфаси қизиқиш уйғотиши табиий, зеро ушбу клубнинг ҳар бир трансфери жаҳон футболи бозорига ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

Манчестер СитиРодриТрансферларЭнзо МарескаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди