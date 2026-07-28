Schachduell: Abdusattorov und Sindarov besiegen US-Supergroßmeister

Beim prestigeträchtigen Turnier in Miami, USA, WR Chess Rapid & Blitz ging der erste Tag der Mannschaftskämpfe zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und den USA zu Ende, die zu den Hauptanwärtern auf die Schachkrone zählen. Nach spannenden Duellen in der Disziplin Rapid führen die US-Amerikaner knapp.

Zamin.uz präsentiert die Details des Auftragsages und die phänomenalen Leistungen unserer Vertreter gegen die Weltelite.

1. Rapid-Phase: Dramatisches 4-Runden-Duell in Miami

Das Programm des ersten Tages umfasste insgesamt 4 Rapid-Mannschaftskämpfe. Während die US-Schachspieler 2 Partien gewannen, endete 1 Begegnung unentschieden. In der vierten Runde feierte das usbekische Nationalteam einen kämpferischen Sieg.

Nach Mannschaftspunkten führt derzeit die USA mit 5:3 Das Verhältnis der an den Brettern gesammelten Einzelpunkte zeigt ebenfalls einen minimalen Vorsprung zugunsten der Amerikaner — 8,5 : 7,5.

Ergebnisse der Rapid-Mannschaftsrunden

Runde Begegnung (USA — Usbekistan) Rundensieger Runde 1 2,5 : 1,5 USA Runde 2 2,0 : 2,0 Remis Runde 3 2,5 : 1,5 USA Runde 4 1,5 : 2,5 Usbekistan Gesamtpunkte 5 : 3 (Bretter: 8,5 : 7,5) USA führt

2. Großmeister-Show: Meisterklasse von Abdusattorov und Sindarov

Obwohl der Gegner im Mannschaftsergebnis führt, zeigten die usbekischen Schachspieler an den einzelnen Brettern hervorragende Leistungen gegen die stärksten Großmeister der Welt.

Nodirbek Abdusattorov — Der beste Spieler des Teams

Nodirbek holte aus 4 Partien 3 Punkte und verzeichnete damit den Bestwert im Kader. Er besiegte zwei US-Giganten und spielte gegen die anderen beiden Top-Schachspieler Remis:

Sieg: Leinier Domínguez

Sieg: Wesley So

Remis: Hikaru Nakamura

Remis: Fabiano Caruana

Javokhir Sindarovs Superserie: Javokhir holte 2,5 Punkte aus 4 Möglichkeiten. Er bezwang den weltberühmten Schach-Streamer und Supergroßmeister Hikaru Nakamura sowie Leinier Domínguez, spielte zudem Remis gegen Fabiano Caruana und musste sich lediglich Levon Aronian geschlagen geben.

3. Zweiter Tag: 8 entscheidende Blitzrunden stehen bevor!

Am zweiten Turniertag messen sich die Teams in einer weiteren faszinierenden Disziplin des Schnellschachs — Blitz .

Die Schachspieler bestreiten insgesamt 8 Mannschaftskämpfe . Für einen Sieg in jeder Runde erhält das Team 2 Punkte, für ein Remis 1 Punkt. Dies bietet der usbekischen Nationalmannschaft alle Chancen, das Gesamtergebnis zu ihren Gunsten zu drehen.

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Es ist ein Stolz für das ganze Land, dass usbekische Großmeister bei historischen Duellen in Miami Schach-Legenden der Welt besiegen!

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Glauben Sie, dass das usbekische Nationalteam die USA in der Blitzphase schlagen und den Gesamtsieg erringen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!