Der portugiesische Nationalspieler und Stürmer des italienischen Klubs AC Mailand, Gonçalo Ramos, hat seine Partnerin Margarida Domingues geheiratet. An der luxuriösen Hochzeitszeremonie in Portugal nahmen zahlreiche Stars der Nationalmannschaft teil, doch der Kapitän des Teams Cristiano Ronaldowurde schmerzlich vermisst, was in den sozialen Medien zu heftigen Diskussionen führte.

Zamin.uz Unter Berufung auf Berichte der portugiesischen Publikation Flash präsentiert die bemerkenswertesten Details dieser Star-Hochzeit.

1. Ronaldos Abwesenheit und die scharfe Reaktion der Fans

Bei der Zeremonie, zu der sich die portugiesische Nationalmannschaft fast vollständig eingefunden hatte, war das am meisten diskutierte Thema Cristiano Ronaldos Abwesenheit. Warum nahm der Kapitän nicht am Freudentag seines Mannschaftskameraden teil? Diese Frage wird von Nutzern in den sozialen Netzwerken unterschiedlich interpretiert.

Der beliebteste Kommentar in den sozialen Medien: „Er gibt sich nicht mit gewöhnlichen Leuten ab... Mal sehen, wer aus dem Nationalteam es wagt, nicht zu Ronaldos Hochzeit zu gehen, wenn er selbst heiratet.“

Berichten zufolge Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodríguez werden diesen Sommer ebenfalls voraussichtlich offiziell heiraten, obwohl das genaue Hochzeitsdatum bisher geheim gehalten wird.

2. Hochzeitsdetails: Trauzeuge João Neves und Transfer zum AC Mailand

Die Trauung von Gonçalo Ramos und Margarida Domingues fand in Portugal in der Nähe des Geburtsortes des Spielers statt. An der Zeremonie nahm auch der einjährige Sohn des Paares, Bernardo, teil.

Trauzeuge: Als Trauzeuge des Bräutigams fungierte Ramos' enger Kindheitsfreund und Nationalmannschaftskollege João Neves .

Veränderungen im Verein: Bis diesen Sommer spielten beide Spieler gemeinsam für Paris Saint-Germain. Ab der neuen Saison setzt Gonçalo Ramos seine Karriere beim italienischen Klub AC Mailand fort.

3. Freudenachrichten in Bernardo Silvas Familie und prominente Gäste

Auch die Gäste, die der Hochzeitszeremonie beiwohnten, und deren Partner blieben von der Aufmerksamkeit der Medien nicht verschont.

Vor allem Bernardo Silvas schwangere Frau Inês stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller. Das Paar erwartet in naher Zukunft sein zweites Kind.

Wichtige Fakten über Gonçalo Ramos' Hochzeit und die Teilnehmer

Aspekt / Faktor Details Brautpaar Gonçalo Ramos und Margarida Domingues Ort der Zeremonie Portugal (in der Nähe von Ramos' Geburtsort) Trauzeuge João Neves (ehemaliger PSG-Teamkollege und Freund) Familienmitglieder Einjähriger Sohn Bernardo Ramos' neuer Klub AC Mailand (von PSG transferiert) Das sensationellste Ereignis Dass Cristiano Ronaldo nicht zur Hochzeit erschienen ist

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