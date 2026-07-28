KI-gestütztes Programmier-Startup Cursor führt neuen Tarif in Indien ein

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KI-gestütztes Programmier-Startup Cursor führt neuen Tarif in Indien ein

Vor erwarteten Übernahmen hat das KI-gestützte Programmier-Startup Cursor seine bisher größte Expansion auf dem indischen Markt gestartet und einen speziell auf das Land zugeschnittenen Abonnementpreis vorgestellt. Laut TechCrunch zeigt dieser Schritt, wie das Unternehmen für sein Wachstum auf einen der weltweit größten Entwicklermärkte setzt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Am Montag kündigte das Startup das Cursor Start-Abonnement an, das speziell für Indien entwickelt wurde und 649 Rupien (ca. 7 USD) pro Monat kostet. Dieser Preis liegt deutlich unter dem standardmäßigen Pro-Abonnement von Cursor für 20 USD pro Monat. Diese Entscheidung unterstreicht die wachsende Bedeutung Indiens für das Geschäft von Cursor.

Marktpotenzial und Sonderfunktionen

Laut Startup-Daten ist Indien bereits der drittgrößte Markt weltweit. Das Land ist ein Zentrum fortgeschrittener Nutzer, wobei sich die Nutzerbasis im vergangenen Jahr verdreifacht hat. Darüber hinaus war Indiens reiches Ingenieurtalent ein Hauptfaktor für Cursors Entscheidung, die Preise erstmals zu lokalisieren.

Simon Green, Leiter für den Raum Asien-Pazifik und Japan bei Cursor, betonte, dass die technische Bereitschaft und das Ingenieurtalent in dieser Region eine natürliche Gelegenheit boten, das Geschäftsmodell zu überarbeiten und zu skalieren. Laut GitHub-Daten hat Indien über 27 Millionen aktive Entwickler und liegt damit hinter den USA auf dem zweiten Platz.

Inhalt des Cursor Start-Abonnements

Der neue Cursor Start-Tarif bietet Nutzern höhere Limits im Vergleich zur kostenlosen Version. Das Abonnement umfasst folgende Funktionen:

  • Zugriff auf Cursors Composer 2.5-Modell und das Grok 4.5-System
  • Unterstützung für Cloud-Agenten und iOS-App
  • Plugins, Model Context Protocol und andere Hilfsfunktionen
Dieser rabattierte Tarif ersetzt jedoch nicht vollständig das Pro-Abonnement. Im Gegensatz zur 20 USD-Monatsversion enthält das Start-Paket keine fortgeschrittenen KI-Modelle führender Anbieter wie OpenAI und Anthropic sowie keine komplexen Funktionen wie Bugbot, Auto Mode und Cursor SDK.

Der neue Dienst ist ausschließlich für Einzelnutzer im Land bestimmt, und es werden mehrere Verifizierungsmechanismen eingesetzt, um eine Nutzung aus dem Ausland über VPN zu verhindern. Es ist erwähnenswert, dass im vergangenen Jahr führende globale KI-Unternehmen, darunter OpenAI und Anthropic, ebenfalls Sonderpreise für den indischen Markt eingeführt haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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