Super-Transfer für Arsenal: 70 Millionen Pfund für Bruno Guimarães bereit!

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Super-Transfer für Arsenal: 70 Millionen Pfund für Bruno Guimarães bereit!

Der amtierende englische Meister FC Arsenal steht kurz vor einem Großschritt zur weiteren Kaderverstärkung im Sommertransferfenster. Die Gunners planen, den Deal für Newcastle-Kapitän und Mittelfeldspieler Bruno Guimarães noch in dieser Woche vor Ende Juli abzuschließen.

Zamin.uz Talksport berichtet und präsentiert die neuesten Details zu diesem sensationellen Transfer.

1. Angebot von über 70 Millionen Pfund und das Hauptziel der Gunners

Der 28-jährige brasilianische Mittelfeldspieler gilt als Transferziel Nummer 1 der Arsenal-Führung im Sommer. Die Gunners haben bereits mündliche Verhandlungen mit den Verantwortlichen von Newcastle aufgenommen.

Aus dem Bericht von Talksport:

„Der Londoner Verein hat bereits drei mündliche Angebote für den brasilianischen Spieler abgegeben. Derzeit ist Arsenal voll und ganz bereit, über 70 Millionen Pfund Sterling für Bruno zu zahlen.“

2. Newcastles Zögern und die klare Entscheidung des Spielers

Newcastle möchte seinen Kapitän nicht verlieren und erwägt sogar Vertragsverlängerungsoptionen. Zwei Hauptfaktoren zwingen die Magpies jedoch dazu, diesen Transfer in Betracht zu ziehen:

  1. Brunos fester Wille: Der 28-jährige Spieler möchte seine Karriere unbedingt bei Arsenal fortsetzen.

  2. Alter des Spielers: Die Newcastle-Führung ist gezwungen, das lukrative finanzielle Angebot für den 28-jährigen Mittelfeldspieler zu analysieren.

Wichtige Fakten zum Transfer von Bruno Guimarães zu Arsenal

Aspekt / Faktor

Details

Spieler

Bruno Guimarães (28 Jahre, Brasilien)

Aktueller Verein

Newcastle United (Mannschaftskapitän)

Kaufender Verein

Arsenal (Englischer Meister)

Ablösesumme

70 Millionen Pfund Sterlingmehr als

Verhandlungsphase

3 mündliche Angebote abgegeben, Verhandlungen laufen

Erwarteter Zeitrahmen

Diese Woche (bis Ende Juli)

3. Einigung noch in dieser Woche erwartet

Die Newcastle-Führung möchte nicht, dass sich diese Transfer-Saga den ganzen Sommer über hinzieht. Arsenal hofft indessen, den Transfer des brasilianischen Stars noch in dieser angebrochenen Woche ohne Zeitverlust unter Dach und Fach zu bringen.

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Die weitere Kaderverstärkung von Arsenal wird das Titelrennen in der Premier League zweifellos noch spannender machen.

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Glauben Sie, dass Bruno Guimarães 70 Millionen Pfund wert ist und Arsenals Mittelfeld verstärken kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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