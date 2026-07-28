Apple plant deutliche Preissenkung für iPhone 18 Pro Max Displays

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Apple plant deutliche Preissenkung für iPhone 18 Pro Max Displays

Apple führt aktive Verhandlungen, um die Beschaffungskosten für OLED-Displays für seine kommenden Smartphones der iPhone 18-Serie drastisch zu senken. Jahren Berichten zufolge plant der Technologiegigant, für das Display des zukünftigen iPhone 18 Pro Max-Modells nur etwa 70 Dollar zu zahlen. Dies gilt als wichtiger Schritt zur Optimierung der Produktionskosten für Geräte der nächsten Generation, berichtet Ixbt.com. berichtet .

In den letzten Jahren hat Apple die Selbstkosten seiner Smartphone-Bildschirme schrittweise gesenkt. Insbesondere überstieg der Preis für iPhone 16 Pro Max-Bildschirme je nach Lieferbedingungen und Fristen manchmal 100 Dollar, während dieser Wert beim erwarteten iPhone 17 Pro Max auf 80 Dollar sank. Bei der nächsten Generation soll dieser Preis auf ein noch niedrigeres Niveau gedrückt werden.

Technologische Komplexität und neue Materialien

Es wird erwartet, dass die OLED-Panels der sechsten Generation eine Reihe wichtiger technologischer Veränderungen durchlaufen werden. Insbesondere laut ixbt.com werden die für das iPhone 18 bestimmten OLED-Screens erstmals auf Basis eines neuen Sets organischer Materialien namens M16 hergestellt. Diese Lösung wird die Displayhelligkeit erhöhen, die Lebensdauer verlängern und die Farbgenauigkeit erheblich verbessern.

Diese Situation erlegt jedoch den Hauptlieferanten von Displays, Samsung Display und LG Display, zusätzliche Verantwortung auf. Die Unternehmen müssen ihre Produktionsprozesse neu anpassen und die Ausbeute an brauchbaren Produkten steigern. Trotz der Komplexität des Herstellungsprozesses weicht Apple nicht von seiner Forderung nach Kostensenkung für Komponenten ab.

Gründe für die Kostenoptimierung

Experten betonen, dass der Hauptgrund für Apples strenge Politik der scharfe Preisanstieg bei Speicherchips ist. Dieser Faktor treibt die Gesamtherstellungskosten neuer iPhone-Modelle erheblich nach oben. Um die entstandenen Mehrkosten auszugleichen, bemüht sich Apple, die Ausgaben für andere Hauptkomponenten wie Kamera und Display zu reduzieren.

Prognosen des Analysezentrums UBI Research zufolge wird Samsung Display in diesem Jahr rund 46 Millionen OLED-Panels für die iPhone 18-Serie an Apple liefern. Der Anteil von LG Display soll 41 Millionen übersteigen. Vertreter beider Zulieferer bestätigten, dass die weltweit großen Smartphone-Hersteller den Druck durch die Forderung nach niedrigeren Komponentenpreisen erhöht haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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