Der englische Verein „Manchester City“ hat offiziell die Vertragsverlängerung des talentierten usbekischen Verteidigers Abdukodir Khusanov bekannt gegeben. Dem neuen Fünfjahresvertrag zufolge wird der 22-jährige Fußballer die Farben der „Citizens“ bis Mitte 2031 vertreten.

Zamin.uz „Manchester City“ präsentiert die wichtigsten Details eines auf seiner offiziellen Website veröffentlichten analytischen und spannenden Berichts für usbekische Fußballfans.

1. 18 Monate kometenhafter Aufstieg: Von Belarus in die English Premier League

Abdukodir Khusanov stieß im Januar 2025 zu „Manchester City“. Noch vor zwei Jahren spielte er in der belarussischen Meisterschaft, und nun schrieb der erst 22-Jährige als erster Usbeke in der English Premier League Geschichte.

Nach einem schwierigen Einstand rechtfertigte er das Vertrauen von Pep Guardiola und seinen Teamkollegen durch Professionalität, Fleiß und harte Arbeit voll und ganz.

Lob von Pep Guardiola und dem Team: „Ausgestattet mit olympischer Explosivität und physischer Stärke, um selbst gegen die stärksten Stürmer der Welt zu bestehen, ist Khusanov dank seiner schnellen Auffassungsgabe zu einem unverzichtbaren Teil der Mannschaft geworden.“

2. Etihad-Liebling und einer der Besten der Saison

Als sich zu Beginn der Saison 2025/2026 die Stamm-Innenverteidiger Rúben Dias und Josko Gvardiol verletzten, ruhte große Verantwortung auf Khusanovs Schultern. Er bildete mit Marc Guéhi ein starkes Innenverteidigerduo und stand in 16 der letzten 19 Premier-League-Spiele auf dem Platz.

47 Spiele: Khusanov kam in der abgelaufenen Spielzeit in allen Wettbewerben auf insgesamt 47 Einsätze.

Erfolge in den Pokalen: Er spielte eine aktive Rolle in den Pokalduellen gegen Newcastle, Liverpool und Chelsea und stand im League-Cup-Finale jede Minute auf dem Feld.

Der „Huuuus!“-Ruf: Dank seiner phänomenalen Schnelligkeit spielte City mit einer hoch stehenden Defensive. Jedes Mal, wenn er einen Gegner ablief und den Ball eroberte, schallte es von den Etihad-Rängen: „Huuuus!“

Spieler der Saison: Er schaffte es unter die Top-3-Finalisten bei der Wahl zum klubinternen Spieler der Saison 2025/2026 und musste sich bei der Abstimmung nur Akademie-Eigengewächs Nico O'Reilly knapp geschlagen geben.

Die wichtigsten Statistiken von Abdukodir Khusanov bei Manchester City

Metrik / Aspekt Details und Zahlen Neue Vertragslaufzeit Bis Mitte 2031 (5 Jahre Verlängerung) Einsätze gesamt 47 Spiele EPL-Einsätze Von den letzten 19 Spielen in 16 von Beginn an Innenverteidiger-Partner Marc Guéhi Platzierung bei Saison-Auszeichnungen Bei der Wahl zum Spieler des Jahres Top 3 (2. Platz)

3. Nationalheld und Nationalstolz

Khusanov ist nicht nur in Manchester, sondern in ganz Zentralasien und Usbekistan zu einem wahren Nationalhelden geworden. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der historischen ersten WM-Qualifikation der usbekischen Nationalmannschaft.

Auch wenn das Turnier in Nordamerika für unser Team früh endete, steigen Abdukodir Khusanovs internationales Ansehen und sein Können kontinuierlich an.

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Die Anerkennung und der langfristige Vertrag eines usbekischen Fußballers bei einem absoluten Top-Klub sind für uns alle ein riesiger Grund zum Stolz!

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