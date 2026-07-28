«Manchester City», nachdem er dort 10 Jahre lang erfolgreich gespielt hat und nach Vertragsablage den Status eines ablösefreien Spielers erlangt hat, steht der englische Innenverteidiger John Stones kurz davor, seine Karriere in Italien fortzusetzen. Der erfahrene Fußballer hat eine mündliche Einigung mit dem Mailänder Klub «Inter» erzielt.

Zamin.uz berichtet unter Berufung auf den zuverlässigsten Insider der Fußballwelt, Fabrizio Romano, über die finanziellen und vertraglichen Details dieses sensationellen Transfers.

1. Zweijahresvertrag und 4 Millionen Euro Gehalt

Die Führung des italienischen Klubs «Nerazzurri» zog es vor, den erfahrenen Innenverteidiger ablösefrei (zum Nulltarif) unter Vertrag zu nehmen. Die Parteien haben sich auf alle wesentlichen Punkte der künftigen Zusammenarbeit geeinigt.

Aus den Informationen von Insider Fabrizio Romano: «Die Parteien haben eine vollständige Einigung über einen Zweijahresvertrag erzielt. Das Jahresgehalt des 32-jährigen Verteidigers bei «Inter» beläuft sich auf etwa 4 Millionen Euro.»

2. Medizinischer Check und offizielle Bekanntgabe erwartet

Es ist geplant, dass John Stones Mailand in den kommenden Tagen besucht. Dort wird der Spieler den Medizincheck absolvieren und den Vertrag offiziell unterzeichnen.

Dieser Transfer gilt für den Mailänder Klub als äußerst günstige Gelegenheit, die Defensive ablösefrei mit einem erfahrenen Spieler zu verstärken, der auf internationaler Bühne große Erfolge gefeiert hat.

John Stones' Wechsel zu «Inter» und die wichtigsten Kennzahlen

Kennzahl / Aspekt Details Spieler John Stones (32 Jahre, England) Früherer Klub «Manchester City» (2016–2026) Neuer Klub «Inter» (Mailand, Italien) Transferstatus Ablösefreier Spieler (kostenlos) Vertragslaufzeit 2 Jahre Jahresgehalt ~4 Millionen Euro Einsätze in der Vorsaison 9 Spiele in der Premier League

3. Die 10-jährige Ära im «Etihad» ist zu Ende

Der 32-jährige John Stones verteidigte von 2016 bis 2026 die Farben von «Manchester City» und trug zu vielen Trophäen des Teams bei, darunter historische Triumphe in der Premier League und der Champions League.

In der vergangenen Saison kam der Verteidiger jedoch aufgrund von Verletzungen und starker Konkurrenz auf insgesamt nur 9 Einsätze in der englischen Premier League und konnte sich weder durch Tore noch durch Vorlagen auszeichnen. Nun möchte er in der italienischen Serie A ein neues Kapitel seiner Karriere aufschlagen.

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Die Sommertransferperiode im europäischen Fußball nimmt Fahrt auf, und große Vereine rüsten ihren Kader weiter auf.

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