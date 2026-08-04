Legendäre GeForce GTX 1080 Ti: Wie schlägt sich die Grafikkarte in heutigen Spielen

Experten von PC Games Hardware haben die NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, die in der IT-Welt zu einer Legende geworden ist, in modernen Spielen getestet. Der umfassende Test zum 10. Jahrestag des GPU-Grafikkerns GP102 zeigt, dass dieses Modell seine Relevanz teilweise bewahrt hat und weiterhin zu den langlebigsten Geräten zählt. Darüber berichtet Ixbt.com berichtete berichtet.

Laut ixbt.com wurden neben der GTX 1080 Ti auch die damaligen Versionen Titan X und Titan Xp getestet. Die Grafikchips basieren auf derselben Architektur, wobei sich das Modell Titan Xp durch ein breiteres Speicherinterface, 1 GB zusätzlichen Speicher und mehr CUDA-Kerne auszeichnet. Die Experten prüften die Leistungsfähigkeit dieser Geräte der älteren Generation in 20 modernen Spielen.

Full-HD-Ergebnisse und moderne Konkurrenz

Die Forscher konzentrierten sich vor allem auf die Ergebnisse in der besonders verbreiteten Full-HD-Auflösung. In diesem Modus erreichte die GeForce GTX 1080 Ti nahezu dieselbe Geschwindigkeit wie die reguläre Titan X, während die Titan Xp etwa 17 Prozent vor beiden Karten lag. Besonders bemerkenswert ist, dass dieses zehn Jahre alte Flaggschiff heute auf dem Niveau der Mittelklasse-Modelle Radeon RX 6600 und GeForce RTX 3060 arbeitet.

Genauer gesagt übertraf die GTX 1080 Ti die Radeon RX 6600 leicht, lag aber einige Prozent hinter der GeForce RTX 3060. Den Testergebnissen zufolge dürfte auch die kürzlich erwartete RX 9050 8GB auf diesem Niveau liegen, während die RTX 5050 der nächsten Generation voraussichtlich etwa 15 Prozent schneller als die erfahrene Karte sein wird.

Absolute Leistung und technologische Einschränkungen

Da alle Spiele mit den höchsten Grafikeinstellungen getestet wurden, ist es selbstverständlich, dass die alte Karte bei einigen extrem anspruchsvollen Titeln an ihre Grenzen stößt. In Alan Wake 2 konnte der betagte Beschleuniger beispielsweise nicht einmal 25 fps liefern. Dennoch waren in Baldur's Gate 3 mehr als 60 fps möglich, während Battlefield 6 fast 50 fps erreichte.

Es ist erwähnenswert, dass die GeForce GTX-Serie die moderne, auf AI basierende DLSS-Technologie nicht unterstützt. Nutzer können jedoch auf alternative, ältere Upscaling-Verfahren wie FSR oder XeSS zurückgreifen. Dank ausreichender Speicherkapazität und einer robusten Architektur gehört die GeForce GTX 1080 Ti auch heute noch zu den langlebigsten und widerstandsfähigsten Grafikkarten.