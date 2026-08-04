Ismoilov nach dem 0:0: „Ein starker Kader garantiert keinen Sieg“

Tabellenführer der Super League Neftchi ließ in Samarkand zwei Punkte liegen. Die Mannschaft aus Fergana spielte im Spitzenspiel des 15. Spieltags 0:0 gegen Dinamo, doch Cheftrainer Islombek Ismoilov erklärte das Ergebnis nicht allein mit Fehlern der Stürmer.

Er betonte, dass ein starker Kader nicht automatisch bedeute, jeden Gegner zu besiegen. Der Trainer lobte Dinamos junge Spieler besonders und verwies darauf, dass selbst Weltmeister Spanien Kap Verde nicht besiegen konnte.

Angriffe gab es, nur Tore fehlten

Im Spiel des 15. Spieltags in Samarkand erspielten sich beide Teams Chancen. Doch keiner der Angriffe wurde erfolgreich abgeschlossen, und auf dem offiziellen Spielbericht blieb es beim 0:0.

Nach der Partie sagte Islombek Ismoilov, er sei mit dem allgemeinen Tempo nicht unzufrieden. Die größte Schwäche habe jedoch im Abschluss gelegen.

„Alle wissen, dass beide Teams offensiv spielen. Auf beiden Seiten gab es genügend Angriffe und Torchancen, nur ein Tor fehlte. Wir werden die Fehler analysieren.“

Dieses Unentschieden war für Neftchi nicht nur ein weiterer Punkt. Von einem Tabellenführer wird in jedem Spiel ein Sieg erwartet. Deshalb ist die Chancenherausarbeitung zwar positiv, doch die fehlende Chancenverwertung bleibt der wichtigste Analysepunkt des Trainerstabs.

„Ein starker Kader bedeutet nicht, dass man jeden Gegner besiegt“

Auf der Pressekonferenz wurde Ismoilov gefragt, warum Neftchis namhafter und erfahrener Kader diesmal nicht das erwartete Ergebnis erzielt habe.

Der Trainer betonte, dass es falsch sei, Mannschaften ausschließlich anhand der Namen ihrer Spieler oder des Kaderwerts zu vergleichen.

„Ein starker Kader bedeutet nicht, dass man jeden Gegner besiegen kann.“

Diese Aussage fasst auch das wichtigste Fazit der Partie in Samarkand zusammen. Neftchi wirkte bei Erfahrung und individueller Klasse überlegen, doch Dinamo spielte diszipliniert und ließ dem Tabellenführer keinen komfortablen Fußball zu.

Ein starker Kader erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler in einer Situation die richtige Entscheidung trifft. Für einen Sieg braucht es jedoch auch Teamarbeit, Anpassung an den Widerstand des Gegners und die Verwertung der herausgespielten Chancen.

Ismoilov lobte Dinamos junge Spieler

Der Neftchi-Trainer sagte offen, dass er Dinamos Kader nicht für schwach halte. Neben dem erfahrenen Bahodir Nasimov hob er mehrere junge Offensivspieler des Klubs aus Samarkand hervor.

Der Trainer nannte folgende Spieler:

Firdavs Abdurahmonov;

Oybek O‘rmonjonov;

Behruzbek Obloqulov;

Anvarjon Hojimirzayev.

Laut Ismoilov sind die ersten drei Spieler möglicherweise noch nicht einem breiten Publikum bekannt, gehören in ihrer Altersklasse jedoch zu den talentiertesten Spielern Usbekistans.

Anvarjon Hojimirzayev bezeichnete der Trainer als einen Spieler, der gerade eine der besten Phasen seiner Karriere erlebt.

„Diese Jungs sind noch nicht besonders bekannt, aber Dinamos junge Spieler gehören in diesem Alter zu den Besten in Usbekistan.“

Diese Anerkennung zeigt, dass das 0:0 nicht nur mit Neftchis Erfolglosigkeit erklärt werden kann. Ismoilov räumte ein, dass auch der Gegner guten Fußball zeigte und mehrere Torchancen hatte.

Warum nannte er das Beispiel Spanien und Kap Verde?

Um seine Aussage zu erklären, führte Ismoilov eines der überraschendsten Ergebnisse im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft 2026 als Beispiel an.

Die spanische Nationalmannschaft ging als klarer Favorit mit großem Vorteil in ihr Gruppenspiel gegen Kap Verde, musste sich jedoch mit einem 0:0 begnügen. Auch die FIFA hob Kap Verdes disziplinierte Defensive und die Leistung von Torhüter Vozinya hervor.

„Das sieht man daran, dass Spanien Kap Verde bei der Weltmeisterschaft nicht besiegen konnte.“

Die zentrale Aussage des Vergleichs lautet: Die Überlegenheit auf dem Papier legt das Ergebnis im Fußball nicht im Voraus fest.

Partie Favorit Ergebnis Spanien — Kap Verde Spanien 0:0 Dinamo — Neftchi Neftchi 0:0

Natürlich lassen sich Spiele von Nationalmannschaften und Klubs nicht direkt vergleichen. In beiden Partien konnte die bekanntere Mannschaft ihre Überlegenheit bei Ballbesitz und Raum nicht in Tore ummünzen – genau das verdeutlicht Ismoilovs Beispiel.

Der unsichtbare Druck des Tabellenführers

Ein weiterer wichtiger Punkt Ismoilovs war, dass die Tabellenführung zusätzlichen Druck auf eine Mannschaft ausübt.

„Als Meister aufzutreten und oben in der Tabelle zu stehen, ist schwierig.“

Wenn der Tabellenführer antritt, behandeln Gegner ihn nicht wie einen gewöhnlichen Ligakonkurrenten. Die Spieler investieren mehr, verteidigen konzentrierter und sehen Punkte gegen den Favoriten als besonderen Erfolg.

Neftchi steht in jedem Spiel vor der Aufgabe,

die Initiative zu übernehmen;

eine kompakte Defensive zu knacken;

die Konter des Gegners zu kontrollieren;

ein Ergebnis auf dem Niveau eines Titelanwärters zu erzielen

.

Dieser Druck wächst besonders, wenn der Spielstand lange torlos bleibt. Die Mannschaft beginnt zu hasten, die Passgenauigkeit nimmt ab und die Stürmer versuchen womöglich schneller abzuschließen, statt die bessere Entscheidung zu treffen.

Dinamo hatte nichts zu verlieren

Ismoilov ging auch auf die psychologische Situation des Gegners ein. Seiner Ansicht nach trat Dinamo gegen den Tabellenführer ohne großen Druck an.

„Dinamo hatte heute nichts zu verlieren und spielte nicht schlecht. Auch Dinamo hatte viele Torchancen.“

Für die Mannschaft aus Samarkand bestand die Hauptaufgabe darin, ihre Möglichkeiten zu zeigen und dem Titelanwärter angemessenen Widerstand zu leisten. Ein Sieg wäre ein großer Erfolg gewesen, ein Unentschieden ein positives Ergebnis. Eine Niederlage gegen den Favoriten wäre keine Überraschung gewesen.

Neftchis Situation war völlig anders: Von der Mannschaft wurde nur ein Sieg erwartet. Deshalb wirkte sich der Druck trotz ähnlicher Ausgangslage auf beide Seiten unterschiedlich aus.

Die wichtigste Lehre aus dem Unentschieden

Islombek Ismoilov kritisierte seine Spieler auf der Pressekonferenz nicht scharf. Er erkannte die Stärke des Gegners an und betonte, dass die herausgespielten Chancen zeigten, dass seine Mannschaft inhaltlich gut gespielt habe.

Dennoch muss Neftchi ein klares Problem lösen:

Angriffe konsequenter abschließen. Bei ausbleibenden Toren nicht die Geduld verlieren. Die jungen und wenig bekannten Spieler des Gegners nicht unterschätzen. Auch unter dem Druck der Tabellenführung am Spielplan festhalten. Nicht nur die Zahl, sondern die Effizienz der Chancen erhöhen.

Das 0:0 in Samarkand bedeutet nicht, dass Neftchi schwach ist. Doch es zeigte erneut, dass in der Super League kein Spiel im Voraus entschieden ist.

Wenn der Klub aus Fergana weiter um den Titel kämpfen will, muss er in schwierigen Auswärtsspielen wie diesem eine oder zwei Chancen nutzen. Denn am Saisonende entscheidet der Meister nicht nur durch hohe Siege, sondern auch durch die an torlosen Tagen verlorenen Punkte.

Was fehlte Neftchi in Samarkand Ihrer Meinung nach am meisten – Genauigkeit, Geduld oder neue Ideen im Angriff? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!