Ferran Torres stellt Barcelonas Führung eine Vertragsbedingung

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Ferran Torres stellt Barcelonas Führung eine Vertragsbedingung

Barcelonas Angreifer Ferran Torres hat eine deutliche Aussage zu seiner Zukunft beim katalanischen Klub gemacht und der Vereinsführung eine klare Forderung zu seinem persönlichen Vertrag gestellt. In einem Interview während der Saisonvorbereitungstour der Mannschaft durch die USA übertrug der Spieler der Vereinsführung die Initiative bei der Entscheidung über seine Zukunft und betonte, dass der Klub in der Praxis zeigen müsse, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Goal.com berichtet .

Wie Mundo Deportivo unter Berufung auf Sportico berichtet, wurde der 26-jährige spanische Nationalspieler direkt nach der Möglichkeit einer Vertragsverlängerung beim katalanischen Klub gefragt. Torres machte seine Haltung deutlich und erklärte offen, dass er von den Verantwortlichen ein klares Signal erwartet, das seine zentrale Rolle im künftigen sportlichen Projekt des Vereins bestätigt.

PSG-Interesse und die Reaktion des Spielers

In den vergangenen Wochen häuften sich die Berichte, dass PSG den vielseitigen Angreifer zur Verstärkung seiner Offensive ernsthaft verpflichten möchte. Der Ligue-1-Meister soll die Situation genau beobachten, während der Spieler selbst nicht verhehlte, dass ihn das Interesse europäischer Topklubs freut.

Zu den Gerüchten über das Interesse des Pariser Klubs erklärte Torres, dass die Aufmerksamkeit solch renommierter Interessenten jedem Spieler Selbstvertrauen gebe, seine wichtigste Priorität jedoch unverändert bleibe. Dennoch seien solche Angebote laut dem Angreifer wichtig, damit ein Fußballer seinen eigenen Wert spüre.

Vertrag und künftige Möglichkeiten

Trotz des äußeren Drucks und der Bedingungen, die Ferran Torres Barcelonas Führung gestellt hat, befindet er sich aufgrund der Laufzeit seines aktuellen Vertrags in einer recht komfortablen Position. Anders als einige andere Spieler, deren Verträge bald auslaufen, habe der in Valencia geborene Angreifer Zeit, seine Möglichkeiten in Ruhe zu bewerten.

Er betonte, dass er dank seines aktuellen Vertrags unabhängig von Transfergerüchten die Kontrolle über seine Zukunft behalte. Der Spieler stellte fest, dass das letzte Wort und die endgültige Entscheidung, unabhängig von der weiteren Entwicklung, bei ihm liegen werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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