Liverpool geraten bei Transfer ins Stocken und erstellen einen Plan B

Liverpool, einer der größten Klubs der Premier League, unternimmt im Sommer-Transferfenster große Anstrengungen, um den Kader zu verstärken und einen geeigneten Spieler für die Offensive zu finden. Nach Informationen von CaughtOffside führen die Reds die Verhandlungen über eine Verpflichtung des PSG-Angreifers Bradley Barcola weiter, doch die Parteien konnten sich noch nicht auf die geforderte Ablösesumme einigen. Goal.com berichtet .

Der Klub aus Paris fordert für den talentierten französischen Fußballer eine enorme Summe zwischen 140 und 145 Millionen Pfund. Die Liverpooler Führung hat ihrerseits erklärt, dass sie bereit ist, rund 100 Millionen Euro für den Transfer auszugeben. Der große Unterschied zwischen den finanziellen Vorstellungen der Klubs erschwert die Verhandlungen jedoch erheblich und lässt den Transfer fraglich erscheinen.

Das Interesse an Bradley Barcola und das Hauptproblem

Der 23-jährige Bradley Barcola passt mit seiner hohen Geschwindigkeit, seinen schnellen Dribblings auf den Flügeln und seiner Fähigkeit, auf beiden Seiten gleichermaßen zu spielen, hervorragend in die taktischen Pläne des Liverpooler Trainerstabs. Berichten zufolge steht auch der Spieler selbst einem Wechsel zum Projekt des Klubs von der Merseyside offen gegenüber.

Die hohe Preisvorstellung von Paris Saint-Germain zwingt die Liverpooler Verantwortlichen jedoch dazu, dringend auch alternative Optionen zu prüfen. Bis in die letzten Tage des Transferfensters nur einem Deal hinterherzujagen und dabei Zeit zu verlieren, könnte sich negativ auf die Offensivstärke der Mannschaft in der neuen Saison auswirken.

Bournemouths Rayan ist die wichtigste Alternative

Sollten die Verhandlungen mit Paris Saint-Germain endgültig in eine Sackgasse geraten, richtet Liverpool den Blick als Plan B auf Rayan , den brasilianischen Angreifer von Bournemouth. Der 20-jährige Flügelspieler wurde von den Reds bereits als wichtigster alternativer Transferkandidat ausgemacht.

Laut der Quelle hat Liverpool mit dem jungen Fußballer bereits eine vorläufige Einigung über die Vertragsbedingungen erzielt. Rayan hatte sich in kurzer Zeit an den englischen Fußball angepasst und mit seiner starken Physis und Schnelligkeit auf sich aufmerksam gemacht.

Um den Kader vor der neuen Saison zu verstärken, hat Liverpool bereits den Verteidiger Jeremy Jacquet und den Flügelspieler Victor Muñoz verpflichtet. Diese Transfers reichen jedoch nicht aus, um die von Mohamed Salah hinterlassene Lücke vollständig zu schließen, weshalb die Verantwortlichen weiterhin nach einem weiteren Star für die Offensive suchen.