Javohir Sindarov bleibt in St. Louis ungeschlagen: Nur knapp hinter dem Spitzenreiter

·81·Sport
Javohir Sindarov bleibt in St. Louis ungeschlagen: Nur knapp hinter dem Spitzenreiter

Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov hat die ersten sechs Runden des in den USA ausgetragenen Saint Louis Rapid & Blitz ungeschlagen beendet. Am zweiten Spieltag remisierte er gegen die Elitespieler Rameshbabu Praggnanandhaa, Levon Aronian und Fabiano Caruana und liegt mit 7 Punkten allein auf dem zweiten Platz.

Drei Runden vor dem Ende des Rapid-Wettbewerbs liegt Sindarov nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Praggnanandhaa. Die heutigen Partien könnten seine Siegchancen im Rapid entscheiden.

Drei Elitegegner – drei wichtige Remis

Am zweiten Turniertag wurden die Rapid-Partien der Runden 4 bis 6 ausgetragen. Sindarov blieb in allen drei Begegnungen ungeschlagen.

Seine Ergebnisse:

Runde

Gegner

Ergebnis

4

Rameshbabu Praggnanandhaa

Remis

5

Levon Aronian

Remis

6

Fabiano Caruana

Remis

Javohir Sindarov bleibt in St. Louis ungeschlagen: Nur knapp hinter dem Spitzenreiter

Praggnanandhaa führt derzeit das Turnier an, Aronian verfügt über große Erfahrung im Rapid und Blitz, während Caruana die höchste klassische Elo-Zahl im Teilnehmerfeld hat. Daher war es für Sindarov ein wichtiges Ergebnis, an einem Tag gegen alle drei Großmeister ungeschlagen zu bleiben.

Noch keine Niederlage in sechs Partien

Javohir remisierte am ersten Tag gegen Anish Giri und Vincent Keymer und besiegte außerdem Jorden van Foreest.

Damit lautet seine Bilanz nach sechs Runden:

  • 1 Sieg;

  • 5 Remis;

  • 0 Niederlagen.

Im Rapid des Grand Chess Tour gibt es 2 Punkte für einen Sieg und 1 Punkt für ein Remis. Sindarovs ein Sieg brachte 2 Punkte, seine fünf Remis weitere 5 – insgesamt also 7 Punkte.

In diesem System ist konstantes, ungeschlagenes Spiel besonders wertvoll. Um den Spitzenreiter einzuholen, könnte Sindarov in den verbleibenden Partien jedoch mindestens einen Sieg benötigen.

Praggnanandhaa behauptet die Führung

Nach sechs Runden führt der Inder Rameshbabu Praggnanandhaa mit 9 Punkten. Er hat drei Siege und drei Remis erzielt.

Sindarov liegt mit 7 Punkten allein auf dem zweiten Platz. Dahinter folgen fünf Großmeister – Anish Giri, Wesley So, Levon Aronian, Vincent Keymer und Leinier Domínguez – mit jeweils 6 Punkten.

Platz

Schachspieler

Land

Punkte

1

Rameshbabu Praggnanandhaa

Indien

9

2

Javohir Sindarov

Usbekistan

7

3–7

Anish Giri

Niederlande

6

3–7

Wesley So

USA

6

3–7

Levon Aronian

USA

6

3–7

Vincent Keymer

Deutschland

6

3–7

Leinier Domínguez

USA

6

8–9

Jorden van Foreest

Niederlande

5

8–9

Fabiano Caruana

USA

5

10

Awonder Liang

USA

4

Javohir Sindarov bleibt in St. Louis ungeschlagen: Nur knapp hinter dem Spitzenreiter

Dass Sindarov einen Punkt vor seinen Verfolgern liegt, ist positiv, doch die Tabelle ist dicht gedrängt. Ein einziges Ergebnis am letzten Rapid-Tag kann ihn sowohl an die Spitze als auch mehrere Plätze nach unten bringen.

Sein erster Gegner heute ist Leinier Domínguez

Die letzten drei Rapid-Runden werden am 4. August ausgetragen. Die Partien beginnen um 12:00 Uhr Ortszeit in St. Louis und um 22:00 Uhr usbekischer Zeit.

Sindarovs verbleibende Gegner:

Runde

Gegner

Farbe

7

Leinier Domínguez

Weiß

8

Awonder Liang

Weiß

9

Wesley So

Schwarz

Dass Javohir in den ersten beiden Partien die weißen Steine führt, könnte eine wichtige Chance sein. Besonders gegen Awonder Liang, der mit 4 Punkten Letzter ist, ist ein aktiver Kampf um den Sieg zu erwarten.

Leinier Domínguez gehört jedoch mit 6 Punkten zu Sindarovs direkten Verfolgern. Deshalb ist die Partie der siebten Runde nicht nur für die Jagd auf die Führung, sondern auch für die Sicherung des zweiten Platzes von großer Bedeutung.

Ein Sieg erhöht den Druck auf Praggnanandhaa

Da ein Rapid-Sieg zwei Punkte bringt, kann sich die Situation schnell verändern. Besiegt Sindarov Domínguez in der siebten Runde, erreicht er 9 Punkte und kann zumindest vorübergehend zu Praggnanandhaa aufschließen.

Der indische Spitzenreiter trifft heute auf Anish Giri, Vincent Keymer und Jorden van Foreest. Da alle drei starke Gegner sind, könnte auch Praggnanandhaa Punkte verlieren.

Das günstigste Szenario für Sindarov:

  1. Mit den weißen Steinen gegen Domínguez gewinnen.

  2. Seine Chancen gegen Liang nutzen.

  3. In der letzten Runde gegen Wesley So sicher, aber aktiv spielen.

  4. Nicht auf Praggnanandhaas Ergebnisse warten, sondern in den eigenen Partien um die maximale Punktzahl kämpfen.

Im Blitz ändert sich die Punktewertung

Saint Louis Rapid & Blitz besteht aus zwei Teilen. Zuerst wird ein neunteiliges Rapid gespielt, anschließend ein doppelrundiges Blitzturnier mit 18 Runden.

Die Bedenkzeit im Rapid beträgt 25 Minuten pro Spieler plus 10 Sekunden nach jedem Zug. Im Blitz stehen 5 Minuten plus 2 Sekunden pro Zug zur Verfügung.

Auch die Punkte werden unterschiedlich vergeben:

Format

Sieg

Remis

Niederlage

Rapid

2

1

0

Blitz

1

0,5

0

Ein gutes Rapid-Ergebnis verschafft daher einen großen Vorteil, garantiert aber noch nicht den Gesamtsieg. Da im Blitz 18 Partien gespielt werden, kann sich die Tabelle noch deutlich verändern.

200.000 Dollar und Punkte für das GCT-Finale

Am Saint Louis Rapid & Blitz nehmen zehn Großmeister teil. Der Gesamtpreisfonds beträgt 200.000 Dollar, der Sieger erhält 50.000 Dollar. Die regulären Teilnehmer der Grand Chess Tour kämpfen außerdem um Turnierpunkte, die für die Qualifikation zum GCT-Finale am Saisonende entscheidend sind.

Die Teilnehmer:

Javohir Sindarov, Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Domínguez, Awonder Liang, Vincent Keymer, Anish Giri, Jorden van Foreest und Rameshbabu Praggnanandhaa.

Sindarovs Konstanz muss nun in Siege umschlagen

Sechs Runden ohne Niederlage sind bei einem Turnier mit einer solchen Elitebesetzung ein starkes Ergebnis. Besonders bemerkenswert ist, dass Sindarov an einem Tag gegen den Spitzenreiter Praggnanandhaa, Aronian und Caruana Punkte teilte.

Für den Sieg im Rapid reichen Remis allein jedoch nicht aus. Javohir hat die Chance, in zwei Partien mit den weißen Steinen zu spielen, und genau diese Begegnungen könnten seinen Turnierstatus bestimmen.

Der usbekische Großmeister hat seine wichtigste Aufgabe bisher erfüllt: Er blieb unter den weltbekannten Schachspielern ungeschlagen und jagt den Spitzenreiter. Nun muss er seine Konstanz in maximale Punktgewinne umwandeln.

Wie viele Punkte wird Javohir Sindarov Ihrer Meinung nach in den letzten drei Rapid-Runden holen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Schachfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!

Javohir SindarovRameshbabu PraggnanandhaaFabiano CaruanaLevon AronianSt. Louis
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Heute, 17:23Fabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtFabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtHeute, 17:18Chelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkChelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkHeute, 17:13Cannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteCannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteHeute, 17:10Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Heute, 16:53Atlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einAtlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einHeute, 16:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“