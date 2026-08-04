Grafikkarten mit 4 GB Speicher in modernen Spielen auf dem Prüfstand

Da die Anforderungen von PC-Spielen in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind, gewinnt die Größe des Grafikspeichers zunehmend an Bedeutung. Experten von Tom’s Hardware führten Praxistests durch, um zu ermitteln, welche Ergebnisse Geräte mit 4 GB Grafikspeicher heute erzielen. Die Untersuchung war ein wichtiger Schritt, um zu verstehen, wie GPUs mit begrenzten Ressourcen moderne Spiele bewältigen können. Ixbt.com berichtet .

Kürzlich wurde die Radeon RX 9050 4GB mit 4 GB Speicher angekündigt. Dieses Modell war jedoch nicht für den freien Einzelhandel vorgesehen, weshalb stattdessen die bekannten Modelle GeForce GTX 1650 Super und Radeon RX 6500 XT aus ihrer Zeit für den Test ausgewählt wurden. Die Autoren führten zwar keine umfassende Analyse durch, testeten aber mehrere beliebte E-Sport-Spiele sowie das anspruchsvolle Cyberpunk 2077.

Synchronisierte Test- und Spielergebnisse

Den durchgeführten Tests zufolge war die AMD-Grafikkarte in beliebten Online-Spielen wie Fortnite, Apex Legends und Counter-Strike 2 deutlich schneller als ihr Konkurrent, die GeForce GTX 1650 Super. Im grafisch äußerst anspruchsvollen Cyberpunk 2077 änderte sich die Situation jedoch drastisch, und die Ergebnisse fielen umgekehrt aus.

Die Experten starteten die Spiele nicht einfach nur, sondern wählten für jedes Modell auch optimale Grafikeinstellungen aus und maßen den Speicherverbrauch mit HWiNFO64 präzise. Die Ergebnisse zeigten, dass Karten mit geringerem Speicher bei der richtigen Vorgehensweise dennoch zufriedenstellende Resultate liefern können.

Grafikeinstellungen und Speicherverbrauch

In Fortnite blieb die Leistung beispielsweise bei Full HD mit aktivierter Upscaling-Technologie XeSS Quality und mittleren Grafikeinstellungen auf einem guten Niveau, während der Speicherverbrauch nur geringfügig über 4 GB lag. In Apex Legends zeigte sich ein ähnliches Bild: Selbst ohne Upscaler waren hohe Einstellungen möglich, und der Speicherverbrauch blieb knapp unter 4 GB.

In Cyberpunk 2077 mussten die Experten dagegen niedrige Grafikeinstellungen sowie den Modus XeSS 2.0 Balanced verwenden. Trotzdem überschritt der Speicherverbrauch bei beiden Grafikkarten 5 GB. Die Testautoren betonten jedoch, dass das Spielerlebnis insgesamt angenehm blieb.

Nach Ansicht der Experten können diese Tests die Fähigkeiten der neuen Radeon RX 6500 XT oder ähnlicher Modelle nicht vollständig abbilden, da GPUs der nächsten Generation über deutlich leistungsfähigere Architekturen verfügen. Dennoch steht fest, dass 4 GB Speicher auch künftig ein wesentlicher begrenzender Faktor für moderne Spiele bleiben werden.