Chelsea Bereit, Jordan Pickford Zu Verpflichten

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Chelsea Bereit, Jordan Pickford Zu Verpflichten

Der englische Nationaltorhüter und Everton-Keeper Jordan Pickford hat das Interesse des FC Chelsea geweckt. Der ehemalige Torwart Shay Given ist der Ansicht, dass die „Aristokraten“ keine Gelegenheit verpassen und sofort handeln würden, sollte der Spieler auch nur geringes Interesse zeigen. Das berichtet Goal.com berichtet .

Shay Given erklärte über BOYLE Sports, dass er trotz Jordan Pickfords über Jahre hinweg konstant guter Leistungen überrascht sei, dass es kaum Transfergerüchte um den Torhüter gebe. Der 32-Jährige wechselte 2017 von Sunderland zum FC Everton und absolviert seitdem seine zehnte Saison im Goodison Park, wo er zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft geworden ist.

Die Karriere und Statistiken des erfahrenen Torhüters

Der erfahrene Torhüter hat bisher 358 Spiele für Everton bestritten und dabei 100-mal ohne Gegentor gespielt. Außerdem ist er seit vielen Jahren Englands Stammtorhüter und hält den Rekord für die meisten Einsätze bei Weltmeisterschaften.

Pickfords aktueller Vertrag beim Klub aus Merseyside läuft bis Juni 2029. Die lange Vertragslaufzeit und die Zufriedenheit des Spielers mit seiner Rolle im Verein könnten die Transfergerüchte um ihn bisher eingedämmt haben.

Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel zu Chelsea?

Laut Shay Given werden Torhüter mit zunehmendem Alter meist erfahrener und zuverlässiger. Es besteht kein Zweifel, dass der 32-jährige Pickford noch viele Jahre auf höchstem Niveau spielen kann.

Nach Ansicht des Experten würde die Chelsea-Führung sofort Verhandlungen aufnehmen, sollte Jordan den Wunsch nach einem Wechsel zu einem anderen Verein äußern. Dennoch fühlt sich der Torhüter bei Everton offenbar wohl und ist dem Team treu, weshalb es in seiner Karriere bislang zu keinen grundlegenden Veränderungen gekommen ist.

Jordan PickfordChelseaEvertonShay GivenPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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