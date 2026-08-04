Chelsea setzt seine erfolgreiche Transferkampagne zur Verstärkung des Kaders fort. Der Londoner Klub hat den 26-jährigen französischen Innenverteidiger Maxence Lacroix verpflichtet, der zuvor für Crystal Palace spielte. Die Ablösesumme beträgt 52 Millionen Pfund, und der Spieler unterschrieb beim Klub von der Stamford Bridge einen langfristigen Vertrag bis 2032. Goal.com berichtet .

In einem Interview auf der offiziellen Website des Klubs lobte der ehemalige Chelsea-Kapitän Gary Cahill die Verpflichtung und bezeichnete sie als äußerst vernünftigen Schritt für die Mannschaft. Cahill zufolge ist der Verteidiger, der mit Frankreich bei der Weltmeisterschaft den vierten Platz belegte und beim Turnier überzeugte, im perfekten Alter und verfügt über genügend Erfahrung für den nächsten Karriereschritt.

Eine neue Ära unter Xabi Alonso

Der Transfer von Maxence Lacroix ist Teil der wichtigen Kaderveränderungen, die Cheftrainer Xabi Alonso im Sommer-Transferfenster vornimmt. Neben dem Franzosen sind in diesem Sommer auch erfahrene Spieler wie Morgan Rogers, Danny Welbeck und Jordan Henderson zum Team gestoßen. Dies zeigt, dass Chelseas Cheftrainer in der kommenden Saison ernsthaft um starke Ergebnisse kämpfen will.

Gary Cahill betonte, dass Lacroixs Erfahrung in der Premier League und auf internationaler Ebene ihm helfen werde, sich schnell an sein neues Team anzupassen. Der Verteidiger zeigte zuvor konstante Leistungen für Crystal Palace und hat sich vollständig an die Anforderungen des englischen Fußballs gewöhnt. Nun erhält er die Möglichkeit, seine Karriere auf ein noch höheres Niveau zu heben und bei einem Spitzenklub um Titel zu kämpfen.

Frankreichs Teilnahme an der Weltmeisterschaft steigerte das Ansehen des Verteidigers zusätzlich und führte dazu, dass er zu den besten Fußballern der Welt gezählt wird. Laut Cahill wird dieser Transfer für Maxence, ähnlich wie einst sein eigener Wechsel zu Chelsea, ein neues Kapitel in seiner Karriere eröffnen und ihn zu einem noch stärkeren Spieler machen.

Die Verstärkung des Chelsea-Kaders vor der neuen Saison wird von Fans und Experten positiv aufgenommen. Unter Xabi Alonso soll Maxence Lacroix zu einer der Schlüsselfiguren werden, die für mehr Stabilität in der Defensive des Londoner Klubs sorgen, während er sein Potenzial voll ausschöpfen will.