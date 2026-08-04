Chelsea könnte Mykhailo Mudryk nach Frankreich verleihen

Chelsea erwägt ernsthaft, den ukrainischen Flügelspieler Mykhailo Mudryk, der nach einer Sperre zurückkehrt, an den französischen Klub Strasbourg auszuleihen, damit er Spielpraxis und Selbstvertrauen zurückgewinnen kann. Die Entscheidung soll verhindern, dass der Spieler nach einer langen Pause sofort in eine so intensive Liga wie die Premier League geworfen wird, berichtet Goal.com .

Laut Foot Mercato hatte der Spieler seit dem Fund der verbotenen Substanz Meldonium in seinem Körper kein Pflichtspiel mehr bestritten. Zunächst war gegen ihn eine schwere Sperre von vier Jahren verhängt worden. Nach einem komplizierten Berufungsverfahren wurde der Fall jedoch erfolgreich geklärt und die Sperre aufgehoben. Die Klubführung will nun Mudryks körperliche Verfassung umfassend bewerten und anschließend eine endgültige Entscheidung treffen.

Vertrautes Umfeld und Konkurrenz in Frankreich

Der Kader des Londoner Teams wurde während des Transferfensters mit Spielern wie Danny Welbeck und dem jungen Angreifer Morgan Rogers deutlich verstärkt. Dadurch herrscht im von Xabi Alonso trainierten Kader ein äußerst hoher Konkurrenzkampf. Selbst bei hervorragenden Trainingsleistungen wären dem ukrainischen Spieler garantierte Einsatzminuten in der Startelf kaum sicher.

Strasbourg gilt für den Spieler hingegen als vertrautes Umfeld, da der Klub zum BlueCo-Netzwerk gehört. Ein vorübergehender Wechsel in Frankreichs höchste Spielklasse könnte es Mykhailo ermöglichen, seinen Marktwert, seine körperliche Verfassung und seine mentale Stabilität ohne übermäßigen Druck wieder aufzubauen.

Weitere Interessenten und Zukunftsperspektiven

Der Wechsel in die französische Liga scheint zwar eine logische Option zu sein,verzeichnet auch Interesse anderer europäischer Klubs am Flügelspieler, die seine Situation aufmerksam verfolgen. Laut TalkSPORT prüfen der neue Premier-League-Teilnehmer Coventry City und zwei weitere englische Klubs die Möglichkeit, den Spieler im Rahmen einer Leihe zu verpflichten.

Sollte der Spieler selbst in England bleiben wollen, könnten diese Optionen ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Der Londoner Klub geht bei Leihen innerhalb Englands jedoch vorsichtig vor, um seine Konkurrenten nicht zu stärken. Deshalb bleibt eine streng kontrollierte vorübergehende Leihe zu Strasbourg für die Chelsea-Führung die sicherste und sinnvollste Lösung.