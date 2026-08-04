Jack Wilshere Rät Myles Lewis-Skelly, Bei Arsenal Zu Bleiben

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Jack Wilshere Rät Myles Lewis-Skelly, Bei Arsenal Zu Bleiben

Transfergerüchte um Arsenal-Eigengewächs Myles Lewis-Skelly haben die Aufmerksamkeit der Fußballwelt auf sich gezogen. Laut The Independent zeigt Manchester United großes Interesse an dem 19-jährigen vielseitigen Verteidiger und bereitet ein Angebot für das Sommer-Transferfenster vor. Die Zukunft des jungen Spielers, der das Interesse von Klubs aus München und Manchester geweckt hat, bleibt ein großes Gesprächsthema. Dies berichtet Goal.com und meldet.

Das Ende der vergangenen Saison verlief für das junge Talent äußerst erfolgreich. Die Mannschaft von Mikel Arteta gewann den englischen Premier-League-Titel und erreichte das Finale der Champions League. Lewis-Skellys starke Auftritte in diesen wichtigen Spielen erregten die Aufmerksamkeit der Scouts konkurrierender Klubs, und die Red Devils ziehen ihn als Konkurrenz für Luke Shaw auf der Linksverteidigerposition in Betracht.

Jack Wilshires Rat und der Charakter des Spielers

In einem Interview mit Sky Sports gab der ehemalige Arsenal-U18-Trainer Jack Wilshere dem jungen Spieler wertvolle Ratschläge. Wilshere forderte Myles auf, in Nordlondon zu bleiben und weiter um einen Platz in der Startelf zu kämpfen. Nach Ansicht des Experten kann der Spieler mit Konkurrenz auf diesem Niveau umgehen.

Wilshere hob besonders den Charakter eines Spielers hervor, der aus derselben Generation wie Myles hervorgegangen ist: „Das vergangene Jahr war für Myles voller spannender Herausforderungen. Schon in den unteren Altersstufen der Akademie gehörte er stets zu den Besten seines Jahrgangs. Das Trainerteam stellte ihm zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Herausforderungen, und er meisterte die Schwierigkeiten erfolgreich“, betonte der ehemalige Mittelfeldspieler.

Champions-League-Erfahrung und Mikel Artetas Ambitionen

Myles Lewis-Skelly sammelte in der entscheidenden Saisonphase, insbesondere im Champions-League-Finale, wertvolle Erfahrung und spielte dabei auf seinen bevorzugten Positionen. Obwohl das entscheidende Duell gegen Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen verloren ging, wurde die insgesamt positive Entwicklung der Mannschaft nicht infrage gestellt.

Wilshere lobte Mikel Artetas hohe Ansprüche und sein unermüdliches Streben, den Klub zu neuen Höhen zu führen. Es wurde betont, dass der Verbleib und die Weiterentwicklung junger Stars ein zentraler Bestandteil der Vereinsstrategie bleiben, während der Londoner Klub die großen Ziele seines Trainers verfolgt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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