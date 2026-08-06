Olympiade Ohne Carlsen: Welche Anderen Stars Fehlen In Samarkand?

Die Schacholympiade in Samarkand wird voraussichtlich ohne die Nummer eins der Weltrangliste, Magnus Carlsen, stattfinden. Auch Aryan Tari und Jon Ludvig Hammer, die im vorläufigen norwegischen Aufgebot im Frühjahr standen, sollen das Turnier verpassen.

Der gleichzeitige Ausfall von drei führenden Großmeistern wird Norwegens Medaillenchancen erheblich beeinträchtigen. Neben Carlsen werden auch mehrere andere bekannte Schachspieler bei der Olympiade in Samarkand fehlen.

Norwegen Wird Ohne Carlsen Zu Einer Völlig Anderen Mannschaft

Magnus Carlsen ist nicht nur Norwegens bestplatzierter Schachspieler. Er ist die wichtigste Kraft an Brett eins, ein Anführer, der psychologischen Druck auf die Gegner ausübt, und ein Spieler, der der Nationalmannschaft weltweit Aufmerksamkeit verschafft.

Carlsen hat Norwegen seit 2004 bei acht Schacholympiaden vertreten. Doch obwohl der stärkste Schachspieler der Welt im Aufgebot stand, konnten die Norweger bei der Olympiade noch keine Mannschaftsmedaille gewinnen.

Das Fehlen von Aryan Tari und Jon Ludvig Hammer wird Norwegens Chancen an den Mittelbrettern schwächen. Bei der Olympiade reicht ein einzelner Superstar nicht aus, doch der gleichzeitige Verlust von drei Leistungsträgern kann das Gleichgewicht der Mannschaft völlig verändern.

Nach aktualisierten vorläufigen Berechnungen ist Norwegen auf Platz 21 zurückgefallen. Diese Zahl kann jedoch noch nicht als endgültige Startnummer gelten: Die FIDE wird die offizielle Setzliste voraussichtlich nach Abschluss der Registrierung veröffentlichen.

Widersprüchliche Meldungen Über Norwegens Aufgebot

Aus öffentlich zugänglichen Quellen liegen widersprüchliche Informationen über Carlsens Teilnahme vor. In einer am 13. Juli veröffentlichten Analyse der Aufgebote wurde er als Anführer der norwegischen Nationalmannschaft genannt. Ein späteres Update stellte jedoch fest, dass die offizielle Fünferbesetzung des Verbandes noch nicht vollständig bestätigt war.

Deshalb sind die jüngsten Meldungen über das Fehlen von Carlsen, Tari und Hammer eine wichtige Änderung. Endgültige Klarheit wird herrschen, sobald der Norwegische Schachverband oder die FIDE das offizielle Aufgebot veröffentlicht.

Falls Carlsen tatsächlich nicht nach Samarkand reist, wäre dies seine erste Abwesenheit bei einer Olympiade seit 2018. Auch beim Turnier 2018 trat Norwegen ohne ihn an.

Auch Firouzja Und Nakamura Fehlen Im Aufgebot

Bei der Olympiade fehlt nicht nur Carlsen. Alireza Firouzja wurde nicht in Frankreichs Aufgebot aufgenommen. Das Fünferteam des Landes im offenen Wettbewerb besteht aus Maxime Vachier-Lagrave, Étienne Bacrot, Maxime Lagarde, Jules Moussard und Marc’Andria Maurizzi. Für Firouzja wird es die fünfte Olympiade in Folge sein, bei der er nicht für Frankreich spielt.

Auch Hikaru Nakamura fehlt im US-Team. Fabiano Caruana, Wesley So und Levon Aronian werden durch die Olympiade-Debütanten Hans Niemann und Awonder Liang ergänzt. Leinier Dominguez wurde ebenfalls nicht für das Fünferteam nominiert, obwohl seine Elo-Zahl höher ist als die einiger ausgewählter Spieler.

Auch Englands erfahrener Vertreter David Howell wird in Samarkand nicht spielen. Daniel Fernandez nimmt seinen Platz ein. Ebenfalls im Aufgebot stehen Nikita Vitiugov, Michael Adams, Gawain Jones und Luke McShane.

Teimour Radjabov wird für Aserbaidschan nicht als Spieler, sondern als Mannschaftskapitän teilnehmen. Zum Hauptaufgebot gehören Shakhriyar Mamedyarov, Aydin Suleymanli, Mammad Muradli, Rauf Mamedov und Eltaj Safarli.

Warum Ist Das Fehlen Eines Stars So Wichtig?

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftswettbewerb und kein Einzelturnier. In jedem Match sitzen vier Spieler an den Brettern, während ein weiterer Großmeister als Ersatzspieler bereitsteht. Das Turnier wird über elf Runden nach dem Schweizer System ausgetragen.

In diesem Format kann ein Star an Brett eins wichtige Punkte holen, doch für eine Medaille sind konstante Ergebnisse an allen vier Brettern erforderlich. Auch eine starke Reserve ist entscheidend: Wegen Ermüdung, gesundheitlicher Probleme oder taktischer Überlegungen kann die Besetzung während des Turniers gewechselt werden.

Ohne Carlsen, Tari und Hammer könnte die Hauptlast für Norwegen auf Johan-Sebastian Christiansen, Frode Urkedal und den nachfolgenden Spielern der Rangliste liegen. Obwohl sie starke Großmeister sind, könnten sie an jedem Brett gegen die führenden Mannschaften der Welt auf schwierige Elo-Duelle treffen.

Verbessern Diese Ausfälle Usbekistans Chancen?

Das Fehlen großer Stars wird das Niveau des Turniers nicht senken, kann aber das Kräfteverhältnis beeinflussen. Titelverteidiger Indien reist mit einem starken Aufgebot aus Gukesh, Arjun Erigaisi, Praggnanandhaa, Vidit Gujrathi und Nihal Sarin nach Samarkand.

Auch Gastgeber Usbekistan wird zu den Hauptfavoriten zählen. Im ersten Team spielen Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vohidov und Mukhiddin Madaminov. Der Großteil dieses Aufgebots gewann 2022 in Chennai die historische Goldmedaille.

Das Fehlen von Spielern wie Carlsen, Nakamura und Firouzja macht den Weg Usbekistans nicht völlig frei. Mannschaften wie die USA, Indien, China, Deutschland und Aserbaidschan verfügen über mehrere hochklassige Großmeister und nicht nur über einen.

Doch das Heimspiel vor den eigenen Fans, ein junges und gut eingespieltes Aufgebot sowie die Erfahrung bei früheren Olympiaden könnten den Gastgebern einen erheblichen Vorteil verschaffen.

In Samarkand Wird Eine Historische Olympiade Erwartet

Die 46. Schacholympiade findet vom 15. bis 27. September 2026 in Samarkand statt. Der offene Wettbewerb und das Frauenturnier werden gleichzeitig ausgetragen. Die FIDE erwartet, dass Samarkand die Rekorde der vorherigen Olympiade in Budapest übertrifft, an der 193 offene Mannschaften und 181 Frauenteams teilnahmen.

Das Fehlen von Carlsen und anderen Stars ist für die Fans ein großer Verlust. Der besondere Reiz der Olympiade liegt jedoch nicht nur in einzelnen Namen: Fast alle Länder der Welt treten in einer Halle unter ihrer Nationalflagge gegeneinander an.

In Samarkand wird eine der größten Fragen beantwortet: Fallen die durch das Fehlen ihrer Stars geschwächten Mannschaften zurück, oder werden neue Namen zu unerwarteten Helden?

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