Capybaras dringen ins Parlament ein und unterbrechen die Sitzung

Eine Sitzung des Regionalparlaments in Brasilien wurde wegen unerwarteter Gäste kurzzeitig unterbrochen. Nach Angaben von Fox News drangen mehrere Capybaras in das Gebäude der gesetzgebenden Versammlung des Bundesstaates Mato Grosso ein und verblüfften die Mitarbeiter.

Der Vorfall ereignete sich am 30. Juli in Cuiabá. Während die Parlamentsmitarbeiter versuchten, die Tiere aus dem Gebäude zu bringen, liefen die Capybaras völlig unbesorgt durch Flure und Säle.

Berichten zufolge ist ein solcher Vorfall in dieser Gegend nicht ungewöhnlich. Da das Parlamentsgebäude in der Nähe eines Parks liegt, in dem Wildtiere leben, verirren sich Capybaras gelegentlich dorthin.

Glücklicherweise verletzten die Tiere niemanden. Kurz darauf verließen sie das Gebäude von selbst. Ein Video vom Spaziergang der Capybaras durch das Parlament verbreitete sich in den sozialen Netzwerken rasend schnell.

Capybaras gehören zu den größten Nagetieren der Welt. Die in Südamerika beheimateten Tiere sind für ihr ruhiges Wesen und ihren gelassenen Umgang mit Menschen bekannt. Deshalb sind sie in den vergangenen Jahren zu einigen der beliebtesten Tiere in den sozialen Netzwerken geworden.