FA Community Shield) Arsenal erzielte gegen den alten und erbitterten Rivalen Manchester City drei Treffer ohne Gegentor und feierte einen deutlichen 3:0-Sieg. Damit stemmte der Klub den 18. Community Shield seiner Geschichte in die Höhe.

Nach dem Spiel sprach der Trainer von Arsenal, Mikel Arteta, im Interview mit TNT Sports begeistert über die Leidenschaft seiner Spieler, die trotz der kurzen Vorbereitung gezeigte hohe Qualität und die neuen Führungsspieler im Team.

„Ich war ein wenig überrascht: Acht oder neun Spieler sind erst vor fünf Tagen angekommen“

Arteta betonte, dass ihn die Leistung seiner Schützlinge im Wembley trotz der geteilten Saisonvorbereitung beeindruckt habe:

„Es war direkt zum Saisonbeginn ein sehr gutes Spiel. Auf diesem hohen Niveau zu spielen, der von uns gezeigte Wille und die Reaktion der Spieler haben mich sehr beeindruckt. Ich habe den Jungs gesagt, dass mir ihr heutiges Spiel sehr gefallen hat. Ehrlich gesagt war ich ein wenig überrascht. In der Saisonvorbereitung war unser Kader in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt. Acht oder neun Spieler sind erst vor fünf Tagen zu uns gestoßen, haben die Tests absolviert und lediglich zwei vollständige Trainingseinheiten bestritten. Unter diesen Umständen war ihre heutige Leistung wirklich erstaunlich. Das zeigt deutlich, wie groß der Siegeswille unserer Spieler ist und wie hoch ihr Leistungsniveau ist“.

Solis, der zwei Assists verbuchte, und Arsenals neuer Mittelfeldspieler

Der spanische Trainer hob die Spieler hervor, die sich im Spiel besonders auszeichneten, insbesondere den Neuzugang Solis:

Solís’ herausragende Spielintelligenz: „Solis hat sich sehr schnell in die Mannschaft eingefügt. Sein Spielverständnis ist beeindruckend. In Situationen, in denen andere möglicherweise überhastet entscheiden würden, trifft er immer die richtige Entscheidung. Er ist sehr intelligent und bewegt sich präzise. Heute bewahrte er auch in den engsten Räumen des Spielfelds die Ruhe und bereitete zwei Tore vor“;

Exzellenz im Mittelfeld: „Wir haben jetzt ein sehr starkes und konkurrenzfähiges Mittelfeld. Wir haben die Qualität Jahr für Jahr gesteigert, und in unserem Kader sind viele Führungsspieler herangewachsen. Wir haben Akteure mit unterschiedlichen Stärken, aber gemeinsam können sie auf dem Platz zu einer starken Einheit werden.“

Manchester City Dieser deutliche Sieg gegen Manchester City unterstrich eindrucksvoll Arsenals Ambition, den Premier-League-Titel zu verteidigen und auch in der neuen Saison der Topfavorit zu sein.

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