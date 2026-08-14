Arsenals Rachemission: Londoner wollen Manchester City besiegen!

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Arsenals Rachemission: Londoner wollen Manchester City besiegen!

Am 16. August startet die neue Fußballsaison in England traditionell mit dem englischen Supercup (Community Shield) offiziell. Der amtierende englische Meister Arsenal und der FA-Cup-Sieger Manchester City treten um den ersten Titel der Saison an.

Bemerkenswert ist, dass dieses prestigeträchtige Duell nicht im prächtigen Wembley-Stadion in London, sondern in der legendären Arena in Cardiff, der Hauptstadt von Wales, ausgetragen wird.

Manchester City konnte Tickets nicht verkaufen: Arsenal mit 75/25-Vorteil in Cardiff

Laut der renommierten Football Ground Guide -Publikation konnte Manchester City sein vollständiges Ticketkontingent für das Community Shield bei den eigenen Fans nicht verkaufen. Nachdem die nicht abgesetzten Karten erneut in den Verkauf gingen, sicherten sie sich Arsenals leidenschaftlichste Anhänger umgehend.

Dadurch wird das Verhältnis auf den Tribünen im knapp 74.000 Zuschauer fassenden Millennium-(Principality-)Stadion in Cardiff mit 75/25 zugunsten von Arsenal ausfallen:

  • Arsenal-Fans: etwa 55.000;

  • Manchester-City-Fans: etwa 18.500.

Fußballexperten zufolge werden die Londoner Fans die Meisterfeierlichkeiten der vergangenen Saison fortsetzen und Arsenal in Wales eine entspannte, leidenschaftliche Atmosphäre wie bei einem Heimspiel schaffen.

Rachegedanken und Umzug wegen des The-Weeknd-Konzerts

Ein weiterer wichtiger Grund, warum die Londoner Fans nach Cardiff strömen, ist der Wunsch nach Revanche. In der vergangenen Saison besiegte Manchester City Arsenal im Finale des englischen Ligapokals mit 2:0 und holte den Titel. Die Fans der Gunners wollen ihrem Team nun helfen, auf diese schmerzhafte Niederlage angemessen zu antworten.

Zur Information: Der englische Supercup wird erstmals seit 2006 wieder im Millennium Stadium in Cardiff ausgetragen. Der Grund für die Verlegung aus Wembley sind geplante große Konzerte des berühmten Sängers The Weeknd im Londoner Nationalstadion im Rahmen der After Hours til Dawn Tour.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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