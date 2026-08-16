„City“ zertrümmert: Maresca verliert beim Debüt, Arsenal gewinnt den Pokal zum 18. Mal!

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„City“ zertrümmert: Maresca verliert beim Debüt, Arsenal gewinnt den Pokal zum 18. Mal!

Die neue Fußballsaison in England begann traditionell mit dem zentralen Duell um den englischen Superpokal (FA Community Shield) im Londoner Wembley-Stadion. Der Premier-League-Meister Arsenal und der FA-Cup-Sieger Manchester City trafen dabei aufeinander.

In einer intensiven und hart umkämpften Partie erzielten die Schützlinge von Mikel Arteta drei unbeantwortete Tore und feierten einen deutlichen 3:0-Sieg. Damit gewann Arsenal den englischen Superpokal zum 18. Mal .

Frühes Tor in der 1. Minute und drei Treffer gegen die „Citizens“

Die Partie begann mit einem überraschenden und schnellen Angriff der „Gunners“:

  • Blitzstart: Bereits in der 1. Minute eröffnete der Verteidiger Riccardo Calafiori den Torreigen und versetzte Manchester City in Schockstarre;

  • Ausbau der Führung: In der 28. Minute erzielte der deutsche Stürmer Kai Havertz das zweite Tor und schickte die Teams mit einer 2:0-Führung für Arsenal in die Pause;

  • Die Entscheidung: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 48. Minute, traf Kapitän Martin Ødegaard ins Tor der Manchester-Mannschaft und entschied die Partie damit praktisch (3:0).

Husanov spielte 90 Minuten, Maresca verliert bei seinem Debüt

Das Spiel stieß bei Fußballfans aus Usbekistan auf besonders großes Interesse:

  • Abdukodir Khusanov über die volle Spielzeit: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, spielte in der Innenverteidigung von Manchester City gemeinsam mit Rúben Dias und Joško Gvardiol von der ersten Minute bis zum Schlusspfiff über die vollen 90 Minuten;

  • Unglücklicher Start für Maresca: Das erste Pflichtspieldebüt des neuen Cheftrainers von Manchester City, Enzo Marescain seiner neuen Funktion endete erfolglos.

Englischer Superpokal. Finale

  • Arsenal – Manchester City 3:0

  • 16. August, Wembley-Stadion

  • Tore: Calafiori (1), Havertz (28), Ødegaard (48).

  • Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 60), Guimarães (Rice, 46), Lewis-Skelly (Zubimendi, 75), Madueke (Saka, 60), Ødegaard (Eze, 84), Solís, Havertz (Gyökeres, 75).

  • Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly (Guéhi, 54), Anderson (Lewis, 60), Kovačić (Nico, 79), Semenyo, Foden (Cherki, 60), Doku (Grealish, 46), Haaland (Marmoush, 54).

  • Verwarnungen: Foden (24), Calafiori (38), Gvardiol (53), Ødegaard (84).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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