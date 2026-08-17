Maresca erklärt die Gründe für die 0:3-Niederlage gegen Arsenal

Die neue Saison in England beginnt Manchester City und sein neuer Cheftrainer Enzo Maresca mit einer unerwartet hohen Niederlage. Im Wembley-Stadion verlor der amtierende Meister im englischen Supercup, dem FA Community Shield-Duell, gegen Arsenal mit 0:3. Die Gunners erzielten drei unbeantwortete Treffer gegen die Citizens.

Nach dem Spiel erklärte der italienische Trainer im Gespräch mit BBC Radio 5 Live offen die Fehler seiner Mannschaft im ersten Pflichtspiel und warum es nicht möglich war, die Partie noch zu retten.

Tor nach 23 Sekunden und vergebene Chancen

Maresca betonte, dass der frühe Treffer bereits in der ersten Minute den Spielausgang maßgeblich beeinflusst habe:

„Meiner Meinung nach hat das frühe Gegentor nach nur 23 Sekunden leider den gesamten Spielverlauf beeinflusst. Ich bin enttäuscht, denn in Begegnungen auf diesem Niveau liegen die Mannschaften sehr eng beieinander. Wenn man gegen solche Gegner ein Gegentor kassiert, wird es äußerst schwierig, ins Spiel zurückzukommen. Unsere Reaktion nach dem Tor war jedoch deutlich besser. Bis zu ihrem zweiten Treffer hatten wir drei oder vier sehr gute Chancen, um auszugleichen. Leider konnten wir diese Möglichkeiten nicht nutzen und kassierten dann auch das zweite Gegentor. Nach dem 0:2 wurde die Situation noch schwieriger“.

„Viel Arbeit liegt vor uns: Unser Fokus gilt der Premier League“

Der City-Trainer betonte, dass die Saison gerade erst begonnen habe und seine Mannschaft diese Fehler gründlich aufarbeiten müsse:

Fehler und ein neues Kapitel: „Nach dem ersten Tor war ich mit der Reaktion der Mannschaft ziemlich zufrieden, weil wir Chancen kreiert und die Initiative übernommen haben. Das zweite Tor war eine Folge unserer Fehler, aber die Saison hat gerade erst begonnen“;

Vorbereitung auf den Premier-League-Auftakt: „Die Premier League beginnt am kommenden Sonntag, und nun müssen wir unsere gesamte Aufmerksamkeit auf den Wettbewerb richten“;

Verbesserungsbedarf: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Es gibt zahlreiche Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen. Selbst wenn wir gewonnen hätten, hätte es noch Punkte gegeben, die wir hätten weiter stärken müssen.“

Die Mannschaft von Enzo Maresca wird versuchen, aus ihrer Wembley -Niederlage am ersten Spieltag der Premier League die richtigen Schlüsse zu ziehen und sich vor den Fans zu rehabilitieren.

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