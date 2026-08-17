Barcelona bereitet sich darauf vor, João Cancelo und Rodri zu empfangen

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Barcelona bereitet sich darauf vor, João Cancelo und Rodri zu empfangen

Der spanische Klub Barcelona hat eine der wichtigsten Phasen des Transferfensters abgeschlossen und einen bedeutenden Schritt zur Verstärkung seines Kaders gemacht. Nach Informationen des Sportmediums hat der katalanische Verein die Transfers von João Cancelo und Rodri nach langen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen und die Ankunftszeit der Spieler in der katalanischen Hauptstadt festgelegt. Goal.com berichtet .

Die Vereinsführung bemüht sich, alle administrativen Prozesse so schnell wie möglich abzuschließen. Nachdem die Neuzugänge ihre medizinischen Untersuchungen erfolgreich absolviert und die offiziellen Verträge unterschrieben haben, sollen sie ins Training der von Hansi Flick betreuten Mannschaft einsteigen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Saisonzielen des Teams.

João Cancelo auf dem Weg nach Katalonien

Der portugiesische Verteidiger João Cancelo teilte in den sozialen Medien mit, dass er nach Barcelona fliege. Er veröffentlichte ein Foto aus der Kabine seines Privatjets und versah es mit dem Kommentar: „Ich komme nach Hause.“ Der Fußballer schließt sich dem katalanischen Klub als ablösefreier Spieler an, nachdem er seinen Vertrag aufgelöst hat.

Der Transfer ist für Barcelona auch finanziell äußerst vorteilhaft. Dem Klub ist es gelungen, einen hochklassigen Spieler mit großer internationaler Erfahrung ohne Ablösesumme in seine Reihen aufzunehmen.

Rodris Ankunft und die Bedeutung des Transfers

Nach Cancelo wird am Abend auch der spanische Star Rodri in Barcelona erwartet. Sein Transfer gilt als einer der größten und spektakulärsten Deals des aktuellen Transferfensters. Die Verpflichtung der beiden Spieler soll das von Hansi Flick entwickelte Spielsystem weiter stärken.

Vor den Spielern von Hansi Flick steht nun die Aufgabe, gemeinsam mit den Neuzugängen in der heimischen Liga und auf europäischer Bühne starke Ergebnisse zu erzielen. Die Vereinsfans warten gespannt darauf, welche positiven Veränderungen die neuen Transfers für die Leistungen der Mannschaft bringen werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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