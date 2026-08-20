João Cancelo stürmt nach Barcelona-Präsentation in die Kabine

Barcelonas Verteidiger João Cancelo konnte vor dem traditionellen Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe nicht an der gemeinsamen Präsentation der Mannschaft teilnehmen und verließ aus Protest den Stadiontunnel. Der unerwartete Vorfall überraschte sowohl die Vereinsfans als auch die Teammitglieder. Goal.com berichtet .

Laut Berichten von GOAL.com verhinderten administrative Verzögerungen bei den Dokumenten des portugiesischen Spielers, dass er während der Präsentation auf den Platz kommen konnte. Cancelo wartete im Stadiontunnel gemeinsam mit seinen Teamkollegen darauf, im Trikot mit der Nummer 2 herauszukommen. Da der Registrierungsprozess jedoch noch nicht abgeschlossen war, musste der Plan geändert werden.

Administrative Hindernisse und Vertragsfragen

Wie bekannt wurde, hatte der saudi-arabische Klub Al-Hilal mit João Cancelo eine Vereinbarung über die vorzeitige Auflösung seines Vertrags getroffen, der eigentlich am Saisonende auslaufen sollte. Im Gegenzug für den Verzicht auf sein restliches Gehalt sollte der Fußballer zum freien Spieler werden. Die letzten offiziellen Transferunterlagen konnten jedoch nicht rechtzeitig bearbeitet werden.

Die Vereinsverantwortlichen wollten Cancelo während der Präsentation als einen der wichtigsten Spieler des Kaders für die neue Saison vorstellen. Wegen unerwarteter bürokratischer Verzögerungen blieb der Verteidiger jedoch offiziell weiterhin Spieler von Al-Hilal. Dadurch konnte der Plan nicht umgesetzt werden, was Cancelo verärgerte.

Die weiteren Pläne des Klubs und neue Transfers

Während Cancelo nicht an der Präsentation teilnehmen konnte, stand ein anderer Neuzugang des katalanischen Klubs mit einem begeisterten Empfang im Mittelpunkt. Der spanische Mittelfeldspieler Rodri , der für 65 Millionen Pfund von Manchester City kam und einen Vierjahresvertrag unterschrieb, wurde im Heimstadion von den Fans herzlich begrüßt.

Rodri kam mit großem Ansehen nach Katalonien, insbesondere nachdem er bei der Weltmeisterschaft 2026 zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war. Außerdem war er den Fans vor Ort bereits bestens bekannt, da er in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison sowie in der Saison 2023/24 auf Leihbasis für den Klub gespielt hatte.

Barcelonas Vereinsführung und Trainerstab richten ihre gesamte Aufmerksamkeit nun auf den Start der neuen La-Liga-Saison. Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen intensiv daran, die verbleibenden Probleme bei João Cancelos Registrierung schnellstmöglich zu lösen.