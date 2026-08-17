Offiziell: Barcelona und Manchester City einigen sich auf den Rodri-Transfer!

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Offiziell: Barcelona und Manchester City einigen sich auf den Rodri-Transfer!

Auf dem globalen Fußballmarkt ist eine echte Transfer-„Bombe“ geplatzt. Der katalanische Barcelona Klub von Manchester Cityhat sich mit dem englischen Verein vollständig auf den Transfer des defensiven Mittelfeldspielers und Ballon-d’Or-Siegers Rodri geeinigt.

Wie der weltweit zuverlässigste Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat die Führung der Cityzens das jüngste offizielle Angebot der Katalanen angenommen. Die Parteien haben sich die Hand gereicht.

70-Millionen-Euro-Angebot und Vertragsbedingungen

Dieser Transfer ist zum wichtigsten und teuersten Ziel der Katalanen im Sommer-Transferfenster geworden:

  • Ablösesumme: Zuvor war bekannt geworden, dass Barcelona für den 30-jährigen spanischen Mittelfeldspieler ein Angebot über 60 Millionen Euro als garantierte Zahlung plus weitere 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen abgegeben hatte, insgesamt also 70 Millionen Euro;

  • Sieben Jahre in Manchester: Rodri spielt seit der Saison 2019/20 für Manchester Cityund ist zu einer zentralen Figur im Grundgerüst der Mannschaft geworden;

  • Statistik der vergangenen Saison: In der vergangenen Saison kam der spanische Star in der Premier League zu 21 Einsätzen und erzielte ein Tor.

Der Ballon-d’Or-Sieger, der alle großen Titel gewonnen hat

Rodri kommt als unumstrittener Sieger zum katalanischen Klub, der im modernen Fußball alle möglichen großen Gipfel erklommen hat:

  • Auf internationaler und kontinentaler Ebene: Weltmeisterschaft und Europameisterschaft mit der spanischen Nationalmannschaft;

  • Dominanz auf Klubebene: MitManchester City gewann er die UEFA Champions League, mehrfach die Premier League, den FA Cup, den League Cup, den FA Community Shield, den UEFA Super Cup sowie die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Dieser Transfer gilt als entscheidender Schritt dazu, dass das von Hansi Flick trainierte Barcelona nicht nur in La Liga, sondern auch in der kommenden UEFA Champions League zum Topfavoriten wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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